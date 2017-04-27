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27 апреля, четверг, 11:16

Обзор важных событий недели

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Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них. Доброе утро, на Первом канале включение из Северной столицы.

Накануне прошла торжественная церемония открытия Путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом. Строительство началось в январе 2014 года в рамках подготовки транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга к Чемпионату мира по футболу в следующем году.  

Григорий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: "В короткие сроки, практически за три года, без остановки движения на  основных магистралях была построена эта развязка, которая решит целый ряд проблем, которая значительно улучшит привлекательность данного района и прилегающих территориий".

Движение по новой развязке было открыто минувшей ночью, однако окончательное завершение работ на объекте произойдет только в июне, когда будет завершено благоустройство газонов. Открыты 5 подземных переходов и окончательно убраны светофорные объекты. 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры открыл в Центре импортозамещения отраслевую неделю. В центре внимания вопросы совершенствования городской транспортной сети, новые технологии дорожного строительства и создание интеллектуальных транспортных систем в условиях максимального замещения импортной продукции. 

Вячеслав Урусов, директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»: " Исключили практически применение импортных материалов в дорожном строительстве. Остается, к сожалению то, что наши производители используют компоненты для производства строительных материалов импортные". 

Если производство материалов для строительства транспортной инфраструктуры практически полностью переведено на отечественные предприятия, то вопрос с наукоемким и высокоточным оборудованием продолжает оставаться актуальным. В некоторых отраслях попросту нет отечественных аналогов зарубежного оборудования. 
 

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская. Александр Высоких.  Первый канал, Петербург.

 
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