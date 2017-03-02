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02 марта, четверг, 13:01

Обзор важных событий недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за важными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Об актуальных темах недели расскажем прямо сейчас. На 1 канале включение из Северной столицы. Доброе утро!

В Петербург на Российскую научно-практическую конференцию приехали ведущие специалисты в области детской медицины: учёные, практикующие врачи из нашей страны, а также из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Израиля. Они собрались вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы инфекционной патологии и поздравить с 90-летием Научно-исследовательский институт детских инфекций. 

Вероника Скворцова, министр здравоохранения РФ: "Что происходит – это же постоянно каждую минуту что-то происходит в стране, где-то вспышки инфекционных заболеваний, где-то непонятные заболевания с атипичным течением, вот фактически ваш центр отличается тем, что он имеет просто спецназ – детский инфекционный спецназ".

Ежегодно медицинскую помощь в клинике Института получают более десяти тысяч маленьких пациентов. Не так давно были введены в эксплуатацию 4 новых корпуса учреждения. Площади НИИ увеличились более чем в 2,5 раза, а у института появились новые возможности по оказанию медицинской помощи детям с инфекционными болезнями на самом высоком уровне.

Юлия Миханова, Антон Голубев, Максим Беляев, Дарья Варновская, Владимир Пивнев. 1 канал. Петербург.
 

 

 
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