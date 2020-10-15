Временный госпиталь в Ленэкспо полностью готов к приему пациентов. В Петербурге проходят рейды по выявлению нарушений масочного режима. Больницы Ленобласти продолжают принимать новое оборудование

15 октября, четверг, 11:10

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Временный госпиталь в Ленэкспо полностью готов к приему пациентов с коронавирусом. Правда, пока здесь нет ни одного больного. Между тем, он готов одновременно принять две с половиной тысячи человек. Для помощи врачей в "Ленэкспо" привлекли волонтеров. Первый опыт работы в "красной зоне" они получили еще в мае. Добровольцы прошли обучение по взаимодействию с пожилыми людьми и ознакомились с правилами безопасности. Волонтеры будут работать в две смены по 5 человек, одна смена длится 6 часов. В основном это студенты медицинских вузов.

В Петербурге проходят рейды по выявлению нарушений масочного режима в наземном транспорте. По всей стране сейчас особое внимание уделяется соблюдению санитарных требований, чтобы сдержать распространение коронавируса. Безмасочным пассажирам предлагают одуматься и защитить себя. Участники рейдов подходят к ситуации с пониманием: пока что не был оштрафован ни один пассажир за отсутствие или неиспользование средств индивидуальной защиты. А сами рейды носят разъяснительный, а не карательный характер. Но это только пока.

В ситуации с коронавирусом Ленинградская область снова принимает нестандартные решения, стремясь сохранить экономическую активность и избежать новых ограничений. Для этого в два раза увеличили объемы тестирования на ковид-19 и дополнительно оснащают областные больницы новым оборудованием. За последние четыре месяца закуплено почти триста аппаратов ИВЛ, больше тысячи мониторов слежения и три компьютерных томографа.

Петербургские больницы вновь остро нуждаются в донорской помощи, поэтому сегодня в городе стартует очередная акция на пунктах переливания крови шести больниц. Медики примут доноров всех групп крови и резус-факторов. Неравнодушные горожане смогут сдать кровь в разных частях города. Участниками акции традиционно станут молодые петербуржцы - работники городских компаний и предприятий, служащие и чиновники. Неизменно на пункты переливания крови приходят студенты, которые не только сдают кровь, но и помогают организаторам в качестве волонтеров.

Издательства, библиотеки, книжные магазины, авторы, профессиональные и творческие союзы, книжники и читатели объединились, чтобы воплотить одну из главных миссий литературы — создать новую реальность, в данном случае - медиаполе. В Петербурге прошел фестиваль "Книжный маяк". Это симбиоз живых и виртуальных мероприятий, направленный на развитие культуры чтения. В течение трех дней состоялись десятки встреч с известными писателями, мастер-классы и дискуссии.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.