Обзор важных событий недели

17 октября, четверг, 12:27

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Представители сфер здравоохранения, образования, социальные работники, ученые и эксперты делились опытом реализации государственной семейной политики и предложениями по совершенствованию мер поддержки семей с детьми в Петербурге. В эти дни в городе проходит конференция "Десятилетие детства. Благополучие семьи – основа государства". Не секрет, что рождаемость в Петербурге незначительно, но спала. Мотивировать на рост – задача номер один.

Александр Дрозденко наградил лучшие архитектурные проекты общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленинградской области. Работы были представлены на конкурс. Такие мероприятия только оживляют тему благоустройства, поскольку заставляют муниципалитеты искать индивидуальные, нестандартные решения для устройства общественных территорий. Победителям будут выделены средства на разработку проектно-сметной документации.

В этом году из бюджета Петербурга выделили почти 300 млн рублей на обновление устаревшей техники, оборудования и экипировки пожарных. За последние пять лет огнеборческая техника ни разу не обновлялась, поэтому для более эффективной работы спасателей в этом году город приобрел сразу 15 новых машин. Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов проверил подготовку сотрудников тридцать девятой пожарной части Московского района к работе в холодное время года. Пожарные продемонстрировали новые образцы техники, оборудования и экипировки огнеборцев.

В Петербурге начинается прием заявок от социально ориентированных общественных организаций на получение государственной субсидии. На эти цели в этом году выделено свыше ста миллионов рублей. Кстати, большинство заявок от НКО отклоняется по формальному признаку: из-за технических ошибок. Чтобы не допустить их, для всех общественников проводятся подобные семинары. Кроме этого произошел ряд упрощений в процедуре, не обошлось и без нововведений.

Каждый из нас может спасти чью-то жизнь. Очень важно уметь оказывать первую помощь. На этой неделе отметили всемирный день "Запусти сердце". Санкт-Петербургский Университет МЧС присоединился к этой акции впервые. Студенты немедицинских вузов всего за один день осваивают технику базовой сердечно-легочной реанимации, учатся безопасно использовать автоматический наружный дефибриллятор, а также овладевают навыками первой помощи.

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.