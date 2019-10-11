Обзор важных событий недели

10 октября, четверг, 13:55

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о важных темах недели.

Петербургские дороги будут более износоустойчивыми. Самые оживленные трассы отремонтируют по супер технологии - смеси теперь подбирают с учетом климатических условий и на конкретном участке пути. Уже завершается укладка асфальта на Выборгском шоссе, на котором и решено было отработать все тонкости и нюансы нового покрытия.

Впервые эту технологию в России использовали пять лет назад при ремонте федеральной трассы Вологда — Новая Ладога. И она так отлично себя зарекомендовала, что теперь ее используют и на региональных дорогах. На городских ее еще не применяли. Для Петербурга это эксперимент. Выборгское шоссе - лишь первый участок, где положили новый асфальт. Планируется, что в следующем году он появится и на пригородных трассах.

В Петербурге открылась еще одна бережливая поликлиника. Медучреждение на улице Маршала Казакова переформатировали в рамках нацпроекта. Мягкие, успокаивающие цвета, веселые рисунки на стенах, игрушки и столики для рисования. Маленькие пациенты здесь моментально забывают обо всех неприятных процедурах у врача. Сегодня у них первый прием после масштабного ремонта.

После ремонта в этом детском отделении изменилось не только оформление. Появились комнаты матери и ребенка и кабинеты для маломобильных граждан. На сегодняшний день в северной столице уже 75 детских и 20 взрослых поликлиник внедрили "бережливые технологии". И к концу 2020 года все медицинские учреждения должны будут работать в новом режиме.

Коттеджи в Петродворцовом районе Петербурга остались без света. Сотрудники "Ленэнерго" и "Петроэлектросбыта" провели совместный рейд и приостановили подачу электричества нескольким домам. Жители не платили по счетам несколько месяцев, злостных неплательщиков решено было наказать. Теперь, кроме погашения задолженности, им придется дополнительно оплачивать услуги подключения к опоре по воздушным линиям.

Всего в октябре планируется отключить от сетей 60 коттеджей, общая сумма задолженности составляет 1 миллион 300 тысяч рублей. В энергетической компании напомнили, что подачу электричества в жилое помещение по закону может быть прекращена, если задолженность превышает два ежемесячных платежа, рассчитанных, исходя из норматива. Для семьи из двух человек предельный размер долга составляет 1153 рубля.

В Петербурге расскажут о технологиях будущего. В ближайшие два дня в северной столице пройдет международная конференция, посвященная самым современным и передовым методам лечения раковых заболеваний. Главная цель — внедрение новейших разработок в клиническую практику врачей-онкологов и врачей смежных специальностей. Организатором конференции выступил Городской онкологический диспансер.

Конференция проходит 12 год подряд. Кроме дискуссионных столов и обсуждений для участников состоятся мастер-классы, которые проведут иностранные специалисты. Зарубежные участники приглашены из Японии, Англии, Германии и Норвегии.

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.