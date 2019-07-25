Обзор важных событий недели

25 июля, четверг, 12:30

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На набережной Лейтенанта Шмидта накануне пришвартовался ракетный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Си Ань". Корабль прибыл в Северную столицу с неофициальным визитом и примет участие в Главном военно-морском параде 28 июля в Кронштадте.

Чжао Вэйдун, rомандир 32-го конвойного отряда ВМС Китая, старший капитан 1 ранга: "Во время пребывания в Санкт-Петербурге наши моряки будут своими шагами измерять простор этого города, своими глазами видеть его красоту и своим сердцем чувствовать его величие. Я уверен, что визит в Санкт-Петербург будет для них незабываемым".

Экипаж не только отправится на экскурсию, но и примет участие в памятных мероприятиях на крейсере Авроре и Пискарёвском мемориале. А петербуржцы, в свою очередь, до проведения парада смогут подняться на борт китайского эсминца.

Главный военно-морской парад скорректирует дорожное движение. 28 июля с 9 до 13 часов будут закрыты Благовещенский, Троицкий, Литейный мосты, а Дворцовый мост и прилегающие к нему подъезды закроются ещё накануне вечером – в 22:00. Ограничения движения коснутся и Кронштадта: особый режим будет действовать даже для транзитных поездок.

Андрей Шаньгин, заместитель генерального директора СПбГБУ "Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга": "С 7 утра до 17 часов 28 июля въезд в город Кронштадт будет возможен только по пропускам, пропуска выдаются для жителей Кронштадта при обращении в МФЦ Кронштадтского района, а также для транспорта такие разрешения выдаёт Комитет по вопросам законности и правопорядка".

Михаил Шаль, Александр Дружинин, Дарья Варновская, Ангелина Введенская - Первый канал, Санкт-Петербург