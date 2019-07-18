Обзор важных событий недели

18 июля, четверг, 10:25

Город, общество, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о важных темах уходящей недели.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе после капремонта открыли урологическое отделение. Оно рассчитано на 30 коек. Работы длились около двух месяцев. Из бюджета города на эти цели было выделено чуть более 22 миллионов рублей. Средства потратили не только на обустройство новых палат и операционных, но и на новое оборудование. Как отмечают медики, из 500 операций, которые проводятся ежегодно, две трети составляют эндоскопические и малоинвазивные.

Валерий Парфенов, директор НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе: "С 1981 года таких ремонтов в этом отделении не проводилось. Вот так оно выглядело до ремонта. То, что вы сейчас видите - небо и земля. Ежегодно в институте два отделения в среднем ремонтируются. Это кроме того, что мы сделали капитальный ремонт пищеблока, сделали отделение реабилитации. Ну и так далее.

Ежегодно на отделении урологии здесь оказывают помощь почти 2000 пациентов. Они обращаются за диагностикой и лечением.

В Петербурге заработал сервис для борьбы с коммунальными мошенниками. Позвонив по короткому номеру 004, теперь можно проверить, в дверь постучали настоящие газовики и водопроводчики или липовые. Случаи, когда под видом сотрудников ресурсоснабжающих организаций приходят различные мошенники, происходят каждый день. К сервису подключены крупнейшие городские ресурсоснабжающие организации, включая "Петроэлектросбыт", "Водоканал " и "ПетербургГаз". Петербургский опыт может быть востребован всюду. Горячая линия работает круглосуточно без выходных.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.