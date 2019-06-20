Обзор важных событий недели

20 июня, четверг, 12:57

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Новый вагон для Петербургского метрополитена разработанный "Трансмашхолдинг" сегодня официально презентуют на IV международном инновационном форуме "СмартТранспорт." Удобный в эксплуатации, комфортный для пассажиров и более безопасный вагон. Правда, демонстрируют пока лишь макет будущего вагона. На их реальное производство для метро Петербурга будет объявлен конкурс, и если его выиграет эта компания-производитель, то уже в 2021 году они будут курсировать на линиях Северной столицы.

Андрей Васильев, заместитель ген. директора по развитию городского транспорта "Трансмашхолдинга": "Каждый квадратный сантиметр этого вагона разработан в тесном сотрудничестве со специалистами Петербургского метрополитена и Комитета по транспорту. Их авторство здесь чувствуется в каждой детали. Это дизайн интерьера, экстерьера, созвучность со станциями петербургского метро, а так же всех технических решений, которые присутствуют здесь".

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.