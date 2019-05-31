Обзор важных событий недели

30 мая, четверг, 13:31

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них. Доброе утро.

На этой неделе в Санкт-Петербурге и по всей стране начался основной период сдачи Единого Государственного Экзамена в школах. Первые испытания прошли еще в понедельник, а накануне выпускники сдавали первый обязательный предмет – математику.

Ирина Асланян, заместитель председателя Комитета по образованию Санкт-Петербурга: "Ребята должны были в этом году выбрать какую математику сдавать – базовую или профильную. Профильная математика нужна тем, кто использует ее для поступления, а базовая тем, кому математика нужна только для аттестата. Где-то до 17 числа мы завершаем все основные сроки, а потому у нас начинается период резервных дней, но в начале июля все уже завершится совсем".

В этом году государственную итоговую аттестацию пройдут 25,5 тысяч выпускников этого года, а также 9 тысяч учащихся среднего-профессионального образования и выпускников прошлых лет.

В прошлом году в России был принят к реализации национальный проект по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы и развитию малого и среднего предпринимательства. Петербург уже не первый год работает с представителями малого бизнеса и еще до утверждения национального проекта имел свои программы конкурсной поддержки. С появлением федеральной инициативы все они выходят на новый уровень.

Ильгиз Качаев, председатель Комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга: "Задачи поставлены, финансирование уже есть, программы есть. Естественно они дорабатываются, мы утрясаем некоторые моменты с Минэкономразвития, но это живой организм, эти проекты только разворачиваются. Первые результаты, я думаю у нас появятся уже осенью".

Накануне в Центре развития и поддержки предпринимательства прошла большая программа посвященная актуальным вопросам развития малого бизнеса в Санкт-Петербурге. Наряду с пленарным заседанием и конкурсом бизнес стартапов вниманию общественности была представлена продукция малого и среднего бизнеса Северной столицы.

Тема психического здоровья в современном мире становится все более актуальной. Между тем в нашей стране качество оказания психиатрической помощи в силу разных причин и обстоятельств снижается с каждым годом. По инициативе экспертного сообщества был создан проект национальной стратегии охраны психического здоровья. Существующая система не отвечает современным вызовам, стоящим перед психиатрией.

Николай Незнанов, директор НМИЦ психиатрии и неврологии им.В.М.Бехтерева, главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора: "О проблеме депрессии не говорил разве что ленивый. Она постоянно на слуху, мы постоянно об этом говорим, но к сожалению мало, что меняется в нашей жизни. Хронические состояния тревоги, хронические состояния депрессии – это зачастую предтеча тех же сердечно-сосудистых, эндокринных и онкологических заболеваний".

Проект национальной стратегии пока находится на стадии обсуждения и рассчитан на период до 2025 года.

Экологическое просвещение петербуржцев должно выйти на новый уровень. Городской Комитет по природопользованию в конце прошлого года разработал Концепцию непрерывного экологического просвещения в Санкт-Петербурге и приступает к ее реализации.

Дмитрий Крутой, начальник сектора экологических проектов Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности: "Безусловно, это дело будещих лет, мы договорились, что будет разработан общегородской план мероприятий, в который войдут и события и муниципальные и …. и бизнеса, что немаловажно".

В Петербурге ежегодно проходят масштабные экологические акции, однако, некоторые группы населения все еще остаются неохваченными. Именно с ними работа по экологическому просвещению будет активизирована.

Количество туристов на берегах, во время матчей чемпионата мира по футболу в прошлом году было рекордным, однако, в новом сезоне, цифры могут снова увеличиться.

Андрей Мацарин, генеральный директор конгрессно-выставочного бюро: "В прошлом году, надо признать, в Санкт-Петербург приехали непосредственно болельщики, но мы уверены, что данное прошедшее спортивное мероприятие только увеличило привлекательность города, и сейчас как раз второй поток туристов, мы надеемся, точнее мы прогнозируем, что они приедут в Санкт-Петербург и побьют те цифры, которые у нас были зафиксированы в прошлом году".

Туристический сбор в размере 100 рублей в день, который начал действовать в этом году, коснется только иностранных туристов, а средства полученные с его помощью пойдут на реставрационные цели.

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.