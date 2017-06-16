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15 июня, четверг, 12:30

Обзор важных событий недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. Это включение из Северной столицы.

Петербург в эти дни стал настоящей метрологической и научной Меккой. В северной столице стартовала профильная конференция. Больше полутысячи специалистов приехали со всего мира, чтобы поделиться опытом исследований и пообщаться с коллегами. В программе полторы сотни докладов о метрологии в медицине, экологии, энергетике и промышленности. Конференцию приурочили к 175-летию Всероссийского научно-исследовательского института имени Менделеева.

Максим Мейксин, председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга: "Сейчас, мне кажется, новый этап развития появился , когда мы задумались о развитии именно системы измерения, развития инструментальной базы, и для этих целей мы сейчас создаем технопарк Ломоносов, совместно с коллегами Росстандарта и ВНИИМа. И здесь, безусловно, это новая возможность для того, чтобы создать российских производителей измерительного оборудования. Это возможность, эти компетенции реализовать, имея эталоны, образцы и научную базу, которая есть здесь в Петербурге". 
 
Петербург полностью готов к Кубку Конфедераций. До старта спортивного турнира остается всего два дня. В связи с этим движение транспорта  на Крестовский остров ограничено. При въезде будут установлены специальные посты контроля. Кроме того, изменена схема движения на части улиц Петроградского района.  Для зрителей соревнований будет доступна широкая сеть общественного транспорта, в том числе, и междугородние бесплатные поезда между Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью и Сочи.
 
Владимир Кириллов, вице-губернатор Санкт-Петербурга: "У нас гостиничная инфраструктура готова, медицина готова, две больницы, 96 автомобилей скорой помощи было закуплено для этих целей, транспорт тоже готов, были закуплены большие шаттлы, Яхтенный мост готов, и он уже пробную эксплуатацию прошел. То есть, мы готовы! Единственное к чему мы готовимся и хотим этого, чтобы наша сборная победила!" 
 

Ирина Товкалева, Александр Дружинин, Дарья Варновская, Александр Высоких, Первый канал, Санкт-Петербург

 
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