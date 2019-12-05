22:06 05 декабря, четверг
RSS В избранное
05 декабря, четверг, 11:07

Обзор важных событий Петербурга

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

17-й форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга открылся в Экспофоруме. Его задача - установить диалог и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества бизнесменов и представителей власти. Одно из приоритетных направлений - поддержка экспортной деятельности. За прошедший год впервые вышли на экспорт 400 петербургских компаний.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвёл итоги работы на ежегодной пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов и жителей региона. Одна из самых животрепещущих тем - экология. Так, в планах на следующий год запустить эксперимент по раздельному сбору мусора в Сосновом бору и ряде других городов. Пока его предлагают делить на две фракции. Губернатор отметил, что Ленинградская область -  один из наиболее динамично развивающихся регионов страны. И там не хватает рабочих рук,  по оценкам экспертов, кадровый голод - 85 тысяч специалистов.

Невский проспект озарился не только праздничной иллюминацией, но и светом новых фонарей. Натриевые лампы заменили на светодиодные светильники с тёплым светом, который должен создать более уютную атмосферу на главной магистрали города, а заодно снизить потребление электроэнергии. Невский проспект стал самой длинной улицей со светодиодным освещением в городе – 4,5 километра. Кроме того. На фонари установили новые чугунные навершия, отлитые по специальному заказу.

В центре Петербурга запустили часы обратного отсчета до Евро-2020. Их установили на Большой Морской улице рядом со зданием Генерального штаба. В церемонии приняли участие знаменитые футболисты - Александр Кержаков и Артем Дзюба, они же провели урок футбола для кандидатов в волонтеры. Также накануне начал работать Центр выдачи паспортов болельщиков и стартовал третий этап продажи билетов на финальные матчи турнира.

Профессиональный конкурс отелей и ресторанов прошёл в Петербурге. Лучшие повара и су-шефы, легенды индустрии, ведущие эксперты отрасли - мероприятие собрало более двухсот участников. Миссия конкурса - повышение качества услуг и создание привлекательного туристического имиджа города. Также эксперты выбирали лучшие отели трёх столиц: Петербурга, Москвы и Сочи. Представители международного жюри отметили Северную столицу как город с самым культурным сервисом.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
Вчера, 11:32
В Петербурге назвали лауреатов национальной оперной премии "Онегин"

В Петербурге назвали лауреатов национальной ...

Нескучная классика
3 декабря, 13:03
Петербургские родители - какие они сегодня?

Петербургские родители - какие они сегодня...

Проект "1001 мама и папа Петербурга" собрал 300 семейных портретов
3 декабря, 13:59
Организация перевозок и безопасность. Что особенно актуально знать в преддверии праздников и кто следит за соблюдением закона?

Организация перевозок и безопасность. ...

Что надо знать каждому пассажиру перед путешествием на отдых?

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72