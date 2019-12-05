Обзор важных событий Петербурга

05 декабря, четверг, 11:07

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

17-й форум субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга открылся в Экспофоруме. Его задача - установить диалог и наметить перспективы дальнейшего сотрудничества бизнесменов и представителей власти. Одно из приоритетных направлений - поддержка экспортной деятельности. За прошедший год впервые вышли на экспорт 400 петербургских компаний.



Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подвёл итоги работы на ежегодной пресс-конференции и ответил на вопросы журналистов и жителей региона. Одна из самых животрепещущих тем - экология. Так, в планах на следующий год запустить эксперимент по раздельному сбору мусора в Сосновом бору и ряде других городов. Пока его предлагают делить на две фракции. Губернатор отметил, что Ленинградская область - один из наиболее динамично развивающихся регионов страны. И там не хватает рабочих рук, по оценкам экспертов, кадровый голод - 85 тысяч специалистов.

Невский проспект озарился не только праздничной иллюминацией, но и светом новых фонарей. Натриевые лампы заменили на светодиодные светильники с тёплым светом, который должен создать более уютную атмосферу на главной магистрали города, а заодно снизить потребление электроэнергии. Невский проспект стал самой длинной улицей со светодиодным освещением в городе – 4,5 километра. Кроме того. На фонари установили новые чугунные навершия, отлитые по специальному заказу.

В центре Петербурга запустили часы обратного отсчета до Евро-2020. Их установили на Большой Морской улице рядом со зданием Генерального штаба. В церемонии приняли участие знаменитые футболисты - Александр Кержаков и Артем Дзюба, они же провели урок футбола для кандидатов в волонтеры. Также накануне начал работать Центр выдачи паспортов болельщиков и стартовал третий этап продажи билетов на финальные матчи турнира.

Профессиональный конкурс отелей и ресторанов прошёл в Петербурге. Лучшие повара и су-шефы, легенды индустрии, ведущие эксперты отрасли - мероприятие собрало более двухсот участников. Миссия конкурса - повышение качества услуг и создание привлекательного туристического имиджа города. Также эксперты выбирали лучшие отели трёх столиц: Петербурга, Москвы и Сочи. Представители международного жюри отметили Северную столицу как город с самым культурным сервисом.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург