Обзор важных событий Петербурга

21 ноября, четверг, 15:17

Город, общество, политика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о главных темах недели.

Неравнодушных петербуржцев отметили в правительстве города. 27 горожан получили нагрудный знак губернатора "За милосердие". Торжественная церемония прошла в световом зале Смольного. Высокой награды удостоились сотрудники общественных организаций и социальных служб — те, кто помогают людям с ограниченными возможностями, бездомным, детям, оставшимся без попечения родителей, бывшим заключенным и трудным подросткам. Нагрудный знак "За милосердие" был учрежден 30 декабря 2004 года постановлением правительства Санкт-Петербурга. С 2005 года его получили свыше 400 человек.

В России отметили день правовой помощи детям. Он был учреждён организацией объединенных наций еще в 1989 году, но в нашей стране проводится шестой год подряд. В рамках праздника в Петербурге традиционно оказывают юридическую помощь детям-сиротам, несовершеннолетним, которые остались без попечения родителей, а также их законным представителям . В прошлом году в день правовой помощи детям к специалистам за консультациями обратились около 9 тысяч жителей Петербурга. При этом больше половины из них – несовершеннолетние.

Новый страж дорожной безопасности появился в Московском районе. На улице Ленсовета стало на один светофор больше. Этот участок неоднократно упоминался в сводках ГИБДД, и необходимость установки регулировщика давно назрела. Новый объект связан с другими светофорами на улице. Срабатывают они поочерёдно, с небольшой задержкой, чтобы не создавать проблем для водителей. Но при этом повышая уровень безопасности пешеходов. Этот регулировщик стал 29-м за последний год. Всего же до конца этого года на городских магистралях заработают 35 новых светофоров в рамках адресной программы по организации и реконструкции дорожного движения Санкт-Петербурга

Петербург хотят сделать пилотным регионом в России для пересадки сердца детям. Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко провела очередное заседание попечительского совета центра Алмазова. На встрече поговорили о тенденциях развития российской медицины и о насущных кадровых проблемах, которые нужно решить.Участники заседания также обсудили развитие стратегических проектов, призванных способствовать созданию экосистемы современного медицинского образования в России. Напомним, что центр Алмазова сейчас набирает лучших студентов и демонстрирует новую систему подготовки специалистов. В рамках реализации эксперимента по программе "Лечебное дело" здесь обучаются 193 студента, впервые в стране осваивающие программу высшего образования в научном учреждении.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Даниил Кушнеревич. Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.