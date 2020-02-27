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27 февраля, четверг, 13:52

Губернатор дал ряд поручений в сфере здравоохранения. В Петербурге обсудили логистические преимущества Северного морского пути. Общественники предлагают накормить бездомных блинами

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за всеми событиями и решениями в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о важных темах уходящей недели.

Каждый петербуржец уже с рождения должен иметь электронную медицинскую карту — такое поручение дал губернатор Александр Беглов. Развитие здравоохранения обсудили на заседании правительства. Так, в этом году  в Северной столице откроются пять онкологических центров, а к 2022 такие учреждения появятся в каждом районе города. Кроме того, больше внимание будут уделять и амбулаторному звену. И к концу этого года все поликлиники перейдут на бережливые технологии.

Из задач на этот год: решение проблемы очереди в поликлиниках. Сейчас запись к специалисту может достигать двух месяцев. Глава города считает, что это очень долго, и предложил сократить срок ожидания приема до двух недель. Не оставили без внимания и медицинскую помощь на дачных участках. В прошлом году в 22 крупных садоводствах были организованы профилактические осмотры. А в этом году с мая по октябрь за городом будет работать 37 амбулаторий.

В Петербурге обсудили логистические преимущества Северного морского пути. Круглый стол, посвященный этой теме, прошел в торгово-промышленной палате. Речь шла о возможности использования грузовых судов "Атомфлота" при транспортировке грузов из порта Петербурга в регионы арктической зоны России и на Дальний Восток. 

В прошлом году после глобальной реконструкции лихреровоз ""Севморпуть", единственное в мире судно с ядерной установкой,   совершил первый тестовый рейс -  из порта Петропавловка-Камчатского в морской порт "Санкт-Петербург". Это судно предназначено для доставки грузов в труднодоступные регионы и районы со сложной ледовой обстановкой и гидрометеоусловиями. И северная столица сейчас рассматривается, не только как промышленный и научный центр, но еще и как крупнейший транспортный узел.

В Петербургском университете МЧС появился спортивно-оздоровительный комплекс, который позволит усовершенствовать подготовку специалистов ведомства. В здании общей площадью более 9000 квадратных метров располагаются 2 игровых зала, зал единоборств, тренажерный и гимнастический залы. Также в комплексе оборудован 25-метровый бассейн на шесть плавательных дорожек и зал сухого плавания.

Физическая подготовка будущих спасателей  – это одна из основополагающих составляющих процесса обучения. Выпускники вуза продолжают службу в МЧС России на территории всей страны - от Калининградской области до Сахалина.

Единая карта петербуржца – это не только  проездной, но и возможность получить дополнительные скидки. В апреле разработчики планируют обновить мобильное приложение. В частности, через него можно будет принять участие в программе "Твой бюджет". А карты платежной системы "Мир" продолжат приносить выгоду при поездках в метро до конца этого года. А с июля оплачивать проезд со скидкой можно будет и в наземном транспорте.

Общественники и неравнодушные люди в период масленицы накормят блинами бездомных петербуржцев в старейшем городском благотворительном приюте "Ночлежка". Готовое угощение можно приносить до 1 марта с 10 до 22 часов по адресу Боровая, 112Б. Приготовления можно оставить дежурному со словами: "Это блины для масленицы".

Акция не ограничивается только 1 марта, сотрудники приюта готовы принять и запоздалые блюда, поскольку голодных в "Ночлежке" очень много.Организаторы акции будут угощать блинчиками не только в приюте, но и на стоянке Ночного автобуса, в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и в Консультационной службе Ночлежки.

 

Ирина Товкалева, Олег Подъячев, Александр Дружинин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.

 
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