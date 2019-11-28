17:06 28 ноября, четверг
RSS В избранное
28 ноября, четверг, 13:28

Трассу М-11 "Москва – Петербург" открыли для автомобилистов. В Петербурге увековечили память о Данииле Гранине. Северная столица стала первой по развитию движения «Абилимпикс»

Версия для печати

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Трасса М-11 "Москва – Петербург" будет носить название "Нева", такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, присутствовавший на открытие автомагистрали. Теперь автопуть из Петербурга в Москву стал вдвое короче, и при этом значительно безопаснее. Расчетная скорость - 110-130 км/час. Время в пути - около пяти с половиной часов. 

Двадцать лет назад эта Дирекция была первой в стране. Сегодня – одна из лучших в мире. Ровно столько исполняется петербургской дирекции по организации дорожного движения. Здесь в режиме онлайн отображается вся обстановка на дорогах. Специалисты могут одним нажатием кнопки ускорить или замедлить движение транспорта по всему городу или изменить режим работы светофоров. Кстати, большинство из которых в Петербурге – умные. Они способны самостоятельно реагировать на дорожную ситуацию.

Петербург стал лучшим регионом России по развитию движения "Абилимпикс". На пятом  национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья городская сборная команда не только получила 13 медалей в индивидуальном зачете, но и заняла первое место в номинации "За развитие движения "Абилимпикс". За несколько лет городская система подготовки участников с особыми образовательными потребностями сделала настоящий прорыв. Об этом говорят золотые медали в компетенциях "Ювелирное дело" и "Вязания крючком".

Петербургский центр СПИД занял первое место в номинации "Лучший проект по работе с группами риска". В эти дни в Москве Минздрав проводит форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Когда эпидемия становится генерализованной — инфицировано более 1 % населения — вирус начинает распространяться среди общей популяции, и следовательно, в группу риска попадает все население. Это происходит сейчас и в России. По статистике Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в нашей стране ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп и активно распространяется в общей популяции.

В Петербурге увековечили память о писатели Данииле Гранине. На Дальневосточном проспекте накануне торжественно открыли бронзовый памятник. Его установили вблизи культурно-просветительского центра имени Даниила Гранина. Проект был выбран по итогам международного открытого творческого конкурса из двадцати восьми эскизов.  На торжественной церемонии присутствовал глава государства. Он отметил,  что в произведениях Гранина "отражены события практически всего двадцатого века".

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Смотрите по теме
На пороге новой экономической реальности
21.06.2016, 14:24

На пороге новой экономической реальности

Киноиндустрия: сложно ли продвигать отечественные ...
06.04.2016, 15:42

Киноиндустрия: сложно ли продвигать отечественные ...

В Петербурге проходит Международный культурный форум
15.12.2015, 17:58

В Петербурге проходит Международный культурный форум

Тема недели

Популярное
26 ноября, 18:15
Общественные пространства Петербурга, которые создают сами горожане

Общественные пространства Петербурга, ...

Общественные архитектурные пространства города

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72