Трассу М-11 "Москва – Петербург" открыли для автомобилистов. В Петербурге увековечили память о Данииле Гранине. Северная столица стала первой по развитию движения «Абилимпикс»

28 ноября, четверг, 13:28

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Трасса М-11 "Москва – Петербург" будет носить название "Нева", такой результат общественного голосования огласил президент России Владимир Путин, присутствовавший на открытие автомагистрали. Теперь автопуть из Петербурга в Москву стал вдвое короче, и при этом значительно безопаснее. Расчетная скорость - 110-130 км/час. Время в пути - около пяти с половиной часов.

Двадцать лет назад эта Дирекция была первой в стране. Сегодня – одна из лучших в мире. Ровно столько исполняется петербургской дирекции по организации дорожного движения. Здесь в режиме онлайн отображается вся обстановка на дорогах. Специалисты могут одним нажатием кнопки ускорить или замедлить движение транспорта по всему городу или изменить режим работы светофоров. Кстати, большинство из которых в Петербурге – умные. Они способны самостоятельно реагировать на дорожную ситуацию.

Петербург стал лучшим регионом России по развитию движения "Абилимпикс". На пятом национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья городская сборная команда не только получила 13 медалей в индивидуальном зачете, но и заняла первое место в номинации "За развитие движения "Абилимпикс". За несколько лет городская система подготовки участников с особыми образовательными потребностями сделала настоящий прорыв. Об этом говорят золотые медали в компетенциях "Ювелирное дело" и "Вязания крючком".

Петербургский центр СПИД занял первое место в номинации "Лучший проект по работе с группами риска". В эти дни в Москве Минздрав проводит форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа. Когда эпидемия становится генерализованной — инфицировано более 1 % населения — вирус начинает распространяться среди общей популяции, и следовательно, в группу риска попадает все население. Это происходит сейчас и в России. По статистике Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в нашей стране ВИЧ-инфекция вышла за пределы уязвимых групп и активно распространяется в общей популяции.

В Петербурге увековечили память о писатели Данииле Гранине. На Дальневосточном проспекте накануне торжественно открыли бронзовый памятник. Его установили вблизи культурно-просветительского центра имени Даниила Гранина. Проект был выбран по итогам международного открытого творческого конкурса из двадцати восьми эскизов. На торжественной церемонии присутствовал глава государства. Он отметил, что в произведениях Гранина "отражены события практически всего двадцатого века".

Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.