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26 марта, четверг, 13:57

Обзор важных городских тем

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Но сейчас в центре внимания эпидемия короновирусной инфекции и предпринимаемые меры борьбы с ней.

Владимир Путин накануне обратился к россиянам и объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Он отметил, что ситуация с эпидемией короновирусной инфекцией развивается остро. Нарастает число заболевших.

Также, президент предложил предусмотреть каникулы по потребительским и ипотечным кредитам без штрафных санкций. Увеличить пособие по безработице до 12 000 рублей. Дать отсрочку малому и среднему бизнесу по налогам, кроме НДС, на ближайшие пол года.

Сейчас многие задаются вопросом: зачем нужны карантин, самоизоляция, отмена авиарейсов и массовых мероприятий при коронавирусе? Карантин и другие меры не могут остановить появление новых случаев, но замедляют их возникновение, словно растягивают их во времени, и дают возможность помочь тяжелым пациентам, говорят врачи. Скорость распространения инфекции зависит не только от самого вируса, но и от поведения людей. Если контакты между ними ограничить, то даже самый заразный вирус не сможет распространяться быстро. 

 
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