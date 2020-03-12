Обзор важных городских событий

12 марта, четверг, 12:52

Город, общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

Губернатор Александр Беглов на этой неделе лично проинспектировал Выборгский район Петербурга. Свой объезд он начал с новой детской поликлиники номер 71, которая открылась в конце прошлого года на Парнасе. Медицинское учреждение сразу перевели в систему бережливых. Для детей сделали игровую зону с компьютерами, а для мам — комнату для кормления младенцев. Внутри, помимо процедурных кабинетов с современным медицинским оборудованием, обустроены зоны ожидания, в том числе комната матери и ребенка. Отделение рассчитано на 100 посещений в смену. Ко всем специалистам можно записаться онлайн , а на прием прийти с электронной медицинской картой.

В Петербурге увеличится число камер системы видеонаблюдения. Сейчас в городе работает 45 тысяч, а до конца этого года их станет почти 50 тысяч. Напомним, видео фиксаторы установлены в местах массового пребывания граждан, парадных жилых домов, на объектах социальной инфраструктуры, дорогах и перекрестках, транспортных узлах. Архив хранится в течение недели, и доступ к нему имеют все службы города, связанные с безопасностью. Кроме того, любой гражданин может оставить заявку на сохранение видеоархива о происшествии, которое затрагивает его права и свободы через специальное приложение. В этом году городскому мониторинговому центру исполняется 15 лет. Когда-то он начинался со службы 004, а сегодня сюда стекаются заявки экстренной службы 112, с портала "Наш Санкт-Петербург" и со всех терминалов "гражданин полиции".

Открытия, достойные Нобелевской премии. Институту мозга человека в этом году исполняется 30 лет. Накануне юбилея коллеги и друзья вспоминали о выдающемся вкладе Натальи Бехтеревой, которая и добилась открытия этого медицинского учреждения в Петербурге. В научном учреждении добились серьезных успехов в лечении болезней Паркинсона и Альцгеймера, выявлении на начальных стадиях онкозаболеваний. А сейчас приблизились к разгадке возникновения сложнейших нейрозаболеваний. Как выяснилось, на работу мозга могут оказывать влияние довольно распространённые внутриклеточные инфекции. И сейчас у многих людей, страдающих эпилепсией, задержкой умственного развития или лунатизмом появилась надежда на исцеление. Ранее таких пациентов считали безнадежными.

Петербург за стрит-арт. Внутренний двор отеля на Площади Победы будет украшен работами выпускников академии имени Штиглица. Итоги специального конкурса подвели накануне. Из 24 концепций в финал вышли только три. Экспертное жюри оценивало не только композицию, но и эмоциональность проекта. Так как от этого оформления зависят, в частности, общие впечатления туристов от города на Неве.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Линда Черкасова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.