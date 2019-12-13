Инновационных роботов для диагностики трубопроводов закупит Ленинградская область. Запись в первые классы начнется 15 декабря. Где приобрести живую елочку к Новому году бесплатно?

12 декабря, четверг, 11:23

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Санкции не помешали развитию международных проектов, связанных с экологией, инфраструктурой, образованием, культурой и технологиями. Первые итоги накануне подвели на встрече по практическому осуществлению приграничного сотрудничества в рамках программы "Россия – Юго-Восточная Финляндия". Напомним, на реализацию проектов выделено 77 млн евро. Один из грантов пойдет на строительство велодорожки из Светогорска к границе с Финляндией. А, например, власти Иматры и Ленобласти совместно исследуют природные ресурсы Вуоксы.

Специально для Ленинградской области разработают инновационных роботов для диагностики трубопроводов. Инженеры компаний представили аппарату правительства региона свои разработки для улучшения эффективности топливно-энергетического комплекса. Инновационные технологические решения позволят не только сэкономить время, но и бюджетные деньги. Более того основным преимуществом, например, робота для диагностики труб является возможность работать в местах не доступных человеку, а также условиях опасных для жизни.

Несколько дней осталось до начала записи детей в первый класс на следующий учебный год. Родителям и законным представителям детей важно помнить, что дата и время подачи заявления на зачисление в первый класс не имеют значения, главное – записаться в предназначенный для каждой категории граждан период времени. С 15 декабря и по 19 января принимаются заявления только от льготников. С 20 января по 30 июня стартует запись для детей, проживающих на закрепленной территории. И с 1 июля для всех остальных.

В Ленинградской области бесплатно раздают живые ели к Новому году. Правда, желающим получить лесную красавицу даром, придется потрудиться. Но преимущества по сравнению с приобретением новогоднего дерева на стандартном елочном базаре очевидны — экономия денег и получение незабываемых впечатлений. Важно следовать простой инструкции: едете в ближайшее лесничество, обязательно взяв с собой паспорт, оформляете там договор. Лесничий указывает на карте, где можно срубить елку высотой до 3 метров. Берете с собой топор и отправляетесь в лес.

Четыре дня лекций, встреч с литераторами, спектаклей и концертов. В субботу в Петербурге начинает работу второй новогодний книжный салон. Литературный праздник пройдет на площадке "Арт Плей". На фестиваль приедут издатели, книготорговцы и писатели со всего мира. В этом году новогодний книжный салон станет завершающим аккордом федерального марафона "Все грани Гранина". Творчеству писателя будет посвящена большая часть фестиваля.

Игорь Цыжонов, Антон Голубев, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.