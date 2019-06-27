Обзор важных городских событий

27 июня, четверг, 15:13

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Будущее мировой энергетики обсуждают в Петербурге на Российском международном энергетическом форуме. Представители власти, лидеры топливно-энергетической отрасли и мировые эксперты также затронут тему возможности экспорта российского топлива и электроэнергии за рубеж и экологическую безопасность. В секциях форума обсуждается стратегия развития отрасли до 2035 года, модернизация и повышение энергоэффективности. По мнению специалистов, основные задачи – сделать так, чтобы отечественные производители тратили на обновление меньше денег, производили больше энергии и продавали ее дешевле.

В Петербурге начался финальный этап голосования в рамках проекта "Твой бюджет". Анализируют инициативы горожан бюджетные комиссии шести районов. Победителями проекта в каждом районе станут от одной до трех инициатив на общую сумму не более пятнадцати миллионов рублей. В финал вышли абсолютно разные проекты. Петербуржцы предлагают построить пешеходные переходы, детские площадки, организовать экскурсионные программы, благоустроить парки и скверы, а также заняться раздельным сбором мусора.

В рамках программы приграничного сотрудничества России и Финляндии в Петербурге создается научный Парк живых систем. Соответствующий контракт был подписан на базе Технопарка Петербурга. Здесь же и будет реализован этот инфраструктурный проект. Цель — подготовка специалистов в области микро реакторного синтеза и молекулярной генетики и развития компетенций по разработке новых видов медицинских препаратов.

Почти в двух тысячах многоквартирных домов Петербурга в этом году будет сделан ремонт чердачных помещений и тем самым приведен в норму температурно-влажностный режим. Данный вид работ включает в себя восстановление теплоизоляции верхних розливов систем теплоснабжения минеральной ватой, вывод за пределы кровли канализационных вытяжек, теплоизоляция чердачных перекрытий и утепление вентканалов. Делается это все для того, чтобы зимой на крышах не образовывалась наледь.

Ни один из водоемов Петербурга не пригоден для купания. Такие неутешительные вести пришли из Роспотребнадзора. В начале лета ведомство проверило 86 рекреационных зон на гигиенические нормы, постепенно вычеркивая каждое место из списка разрешенных для отдыха. По состоянию на 26 июня, петербуржцам больше негде купаться. Только в бассейнах.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.