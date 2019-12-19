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19 декабря, четверг, 10:46

Обзор важных городских событий

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за важными событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Губернатор Ленинградской области дал старт всероссийскому Году памяти и славы и Году победителей. Именно в декабре 41-го было принято решение об открытии Волховского фронта, сыгравшего ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда. В ходе своего рабочего визита в город Волхов, Александр Дрозденко принял участие во флеш-мобе "Ленинградский прорыв", организованном учащимися волховских школ и ознакомился с проектом благоустройства парковой зоны у мемориала.

О других событиях  - подробнее в нашем сюжете.

 
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