Обзор важных городских событий

19 декабря, четверг, 10:46

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Губернатор Ленинградской области дал старт всероссийскому Году памяти и славы и Году победителей. Именно в декабре 41-го было принято решение об открытии Волховского фронта, сыгравшего ключевую роль в прорыве блокады Ленинграда. В ходе своего рабочего визита в город Волхов, Александр Дрозденко принял участие во флеш-мобе "Ленинградский прорыв", организованном учащимися волховских школ и ознакомился с проектом благоустройства парковой зоны у мемориала.

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