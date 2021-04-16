Обзор культурной жизни города

16 апреля, пятница, 10:21

Ледовые шоу Ильи Авербуха. Натан Альтман в "KGallery". Юбилей Чижа в БКЗ "Октябрьский". Алексей Титоренко в РОСФОТО. "Три сестры. Игра в солдатики" в театре "Мастерская". Рассказываем подробнее о значимых событиях культурной жизни Петербурга.

В Петербурге наконец-то растаяли льды и возобновились ледовые шоу. На этих выходных их ожидается целых два: гала-шоу "Ледниковый период" и сказка "12 месяцев". Об этом и других самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы.

После пандемии в сказке "12 месяцев" появился новый персонаж. Дебют Софии, дочери Олимпийской чемпионки Елены Бережной в образе Маши в детстве — сюрприз для зрителей. А сама Елена наслаждается в шоу ролью 15-ти летней капризной принцессы. Во время пандемии артисты занимались онлайн тренировками, поддерживая форму. Так что полеты фигуристов наяву и трехмерные ледовые проекции погрузят зрителя в реальное сказочное пространство.

Елена Бережная, художественный руководитель Детского Ледового театра: " Трава, дворец, это будет очень красиво как в мультике. Будут подниматься в воздух фигуристы, есть цирковые артисты и воздушная акробатка. Цирковые фигуристы, с элементами акробатики, которые вертят сальто-мортале, это опасно и еще сюрприз будет".

Три волшебных вечера от Ильи Авербуха на ледовой арене Дворца спорта Юбилейный: сегодня гала—шоу Ледниковый период, в субботу и воскресенье — сказка "12 месяцев".

Что общего между католическим святым и Анной Ахматовой? Одна из ключевых работ Натана Альтмана считается предтечей знаменитого портрета поэтессы его кисти. Выставка в "КGallery" — первая большая экспозиция произведений Альтмана с 69-го года. Автопортрет написанный в Париже, в знаменитом "Улье", где он между 1911 и 1912 годами снимал мастерскую, одна из первых работ "Весна". Альтман дважды уезжал во Францию и возвращался в Россию, где работал больше как театральный художник, оформлял городские праздники, книги, делал скульптуры из корней. Выставка включает произведения из частных коллекций и крупных музеев.

Кристина Березовская, куратор выставки, директор галереи "KGallery": "Несколько лет назад эта выставка была задумана моими коллегами и мной вместе с известным коллекционером, который жил и работал в Москве - Александром Володчинским, и его не стало в этом году. Несколько его работ также представлены на этой выставке".

Монографическая выставка Натана Альтмана в "КGallery" — до 13 июня.

Нету гостей в доме ПрОзоровых, их заменяют солдатики, детские игрушки трех сестер, одиноких мечтательниц. Чеховская пьеса "Три сестры" в столь необычной трактовке — первая режиссерская работа заслуженной артистки России Марии Солопченко. Я увлеклась чтением книг Чехова и о Чехове, из которых узнала, что он, в свою очередь, был весьма вдохновлен биографией трех сестер Бронте, классиков английской литературы.

Премьера спектакля "Три сестры. Игра в солдатики" — в воскресенье, 18 апреля, в театре Мастерская Григория Козлова.

Один из самых значимых и коммерчески успешных фотографов конца 20 начала 21 века ленинградец Алексей Титаренко ни разу не имел персональной выставки в Петербурге. До начала перестройки его "авангардные" фото не экспонировались из-за строгой цензуры. Потом уехал в Америку. И там продолжал творить свою фотоживопись. Запечатлеть мгновение в вечности ему помогает длинная выдержка, намеренное движение камеры во время съемки, собственноручная проявка пленки и печать фотографий. В музейно—выставочном центре РОСФОТО — выставка Алексея Титаренко "Город теней" продлится до 13 июня.

Песню "Вечная молодость" Сергей Чиграков писал в 30 лет, в этом году фронт—мен группы Чиж и Со отметил 60—ти летие. Вечная молодость продолжается, только несколько иначе, чем в песне: влюбляться не позволяет семейное положение, употреблять алкоголь — здоровье, зато Сергей состоит в обществе любителей Стивена Кинга, продолжает писать песни для нового альбома и мечтать, как в детстве.

"Я до сих пор мечтаю о том, что не сбылось у меня в жизни — я не стал шофером. Водителем автобуса номер 3 в городе Дзержинске, мне не вшили жабры и из-за этого я не стал Ихтиандром. У меня одна единственная дочь — она поет в ансамбле, я ее вижу и мое сердце отцовское спокойно".

Дарья Чигракова в качестве бэк-вокалистки, любимые старые песни и, возможно, новые — если вечно молодой и спонтанный Чиж решится их представить на Юбилейном концерте "60 лет Сергею Чигракову" 16 апреля в БКЗ "Октябрьский".

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Катерина Горбачева,Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.