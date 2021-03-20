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19 марта, пятница, 10:28

"Школа для дураков" Малого театра кукол. Про Крым - в Петропавловке. Совместный проект Филармонии и "Русского музея". "Дэнс.Дэнс.Дэнс" в Александринке. И литературный фестиваль от музея Набокова

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Чем порадует культурная жизнь Петербурга в ближайшие дни?

 
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