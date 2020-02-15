08:30 15 февраля, суббота
RSS В избранное
14 февраля, пятница, 11:05

Обзор культурных событий недели

Версия для печати

Какие эксперименты можно поставить в лаборатории будущего и что за премьеру готовит Мариинский театр? Об этих и других событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
11 февраля, 11:45
Кто и как помогает людям с ментальными расстройствами адаптироваться к обычной жизни?

Кто и как помогает людям с ментальными ...

Одним из маркеров гражданского общества является терпимость людей друг к другу. Способность человека не только принять, но и понять необычность другого.
13 февраля, 12:24
В Берлине прошел первый Форум выпускников Политеха

В Берлине прошел первый Форум выпускников ...

Петербургский Политех и его выпускники-специалисты, известные по всему миру.

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72