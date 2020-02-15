Какие эксперименты можно поставить в лаборатории будущего и что за премьеру готовит Мариинский театр? Об этих и других событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.
14 февраля, пятница, 11:05
Обзор культурных событий недели
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Тема недели
Популярное
11 февраля, 11:45
Кто и как помогает людям с ментальными ...
Одним из маркеров гражданского общества является терпимость людей друг к другу. Способность человека не только принять, но и понять необычность другого.
13 февраля, 12:24
В Берлине прошел первый Форум выпускников ...
Петербургский Политех и его выпускники-специалисты, известные по всему миру.