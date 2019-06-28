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28 июня, пятница, 13:58

Обзор культурных событий Петербурга

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Петербуржцам и гостям города предлагают послушать карильонную музыку. Этот необычный инструмент расположен на высоте 30 метров в Петропавловском соборе. В составе карильона полсотни колоколов, а в диапазоне – 4 октавы, что позволяет играть совершенно разную по стилю музыку. О международном фестивале «Музыка над городом» сегодня в обзоре культурных событий.

Первый карильонный фестиваль в Петропавловской крепости прошел 18 лет назад, когда на колокольне одноименного собора установили  этот музыкальный инструмент. Теперь концерты стали доброй традицией города. И раз в год продемонстрировать свое мастерство в Северную столицу съезжаются музыканты со всего мира. Фестиваль продлится до 8 июля. Концерты проходят каждый день, кроме субботы, на площади у Петропавловского собора . Начало в 19.00

Санкт-Петербургский государственный академический театр Бориса Эйфмана дает серию спектаклей в Александринском театре, посвященных великих людям. Первый из них "Чайковский. Pro et Contra" пройдет второго и третьего июля. По сути, это новое прочтение постановки, впервые представленной хореографом несколько лет назад, своеобразный итог многолетнего переосмысления личности и творческого мира великого композитора. Продолжит серию летних показов балет "Русский Гамлет". Это история о Павле I – одном из наиболее загадочных и противоречивых персонажей отечественной истории. Спектакль пройдёт на сцене Александринского театра 4 и 5 июля. Начало в 20.00

В Петербурге в эти выходные пройдет 20-й международный фестиваль науки и фантастики "Старкон". В этом году хэдлайнерами станут актер, известный по телесериалу "Звездный путь: Дискавери" Энтони Рэпп, космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, а также летописец вселенной Вархаммера Петер Фехервари. Кроме того, впервые в рамках мероприятия пройдет открытый конкурс городских проектов по развитию Петербурга. На нем выберут лучшие из представленных участниками работ по благоустройству уже существующих или созданию новых общественных пространств. Фестиваль пройдет в "Экспофоруме" 29 и 30 июня.

В Петербурге сегодня стартует 26 фестиваль  "абсолютного" джаза "Свинг Белой ночи". В этом году он посвящен 75-летию народного артиста России Давида Голощекина. Три дня блестящих импровизаций в Большом зале Филармонии Джазовой музыки и гала-концерт под открытым небом у Михайловского замка. Звучать джаз будет не только на фестивале. В доме журналиста стартует новый музыкальный проект "Джазовый четверг". И первый концерт пройдет уже 4 июля,  выступит гитарист Гасан Багиров.

В эти выходные на второй сцене БДТ им. Товстоногова в рамках экспериментальной программы, запущенной к 100-летию театра, завершится  цикл событий мастерской PER FORMA. . Эксперимент по внедрению перформанса в театральную практику длился четыре месяца. За это время почти полсотни художников и музыкантов  представили свои работы. На завершающем этапе в  субботу 29 июня зрители смогут увидеть работу американского художника Ричарда Гарета, а также  психографическое исследование Петербурга – "Стикс" Даниила Борисова и Алексея Коханова и  документацию серии перформансов, привлекающих внимание к проблеме сохранения культурного наследия северной столицы.

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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