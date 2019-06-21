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21 июня, пятница, 12:06

Обзор культурных событий Петербурга

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Масонский фартук Рылеева и личные вещи народовольцев. В музее политической истории России открылась выставка, посвященная столетию его истории. На Первом канале обзор культурных событий города.

1919-2019. За свои сто лет Музей политической истории России пережил репрессии,  войны,  периоды оттепели,  застоя и перестройки.  Выставка к юбилею наглядно отображает все эти периоды. Более пятисот экспонатов, многие из которых выставляется впервые.  Документы,  личные вещи,  архивные фото и видео и  даже отзывы первых посетителей.  Сегодня Музей политической истории России - это, прежде всего, просветительский центр,  где формируется и транслируется  концепция современного взгляда на прошлое сквозь призму настоящего.  Выставка продлится до конца года.  

 

Санкт-Петербургский государственный академический театр Бориса Эйфмана после завершения американских гастролей дает серию спектаклей в Александринском театре.  Открывать летние показы будет постановка ап энд даун по роману Фитцджеральда "Ночь Нежна ". Квинтэссенция психоаналитических изысканий хореографа будет исполняться в северной столице впервые с 2017 года. Историю о том,  как известная мечта о счастье оборачивается крушением,  можно будет увидеть  25 и 26 июня.  Начало в 20.00. 

 

В Царском Селе в это воскресенье состоится главное модное событие лета. В одиннадцатый раз арт-проект "Ассоциации" объединит ведущих петербургских дизайнеров. В этом году режиссером шоу стал Сергей Луковский, а темой, в честь Года театра, — "Царская ложа". На этот  раз традиционно вечернее мероприятие сместилось на дневные часы. Приезжать можно прямо к полудню 23 июня — в этот день дизайнер и преподаватель истории моды Владимир Бухинник прочтет лекцию "Русские сезоны и мировая мода". Сам марафон начнется в 13.00. А в 19.00 зрителей ждет общее финальное шоу.

 

В Петербурге, в самом сердце города, на Соборной площади Петропавловской крепости 22 июня пройдет памятная музыкальная акция "Музыка войны и победы". Этот общедоступный концерт в день начала Великой Отечественной войны стал уже городской традицией – в Северной столице он проходит уже в шестой  раз. Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением художественного руководителя народного артиста России Сергея Стадлера представит программу, посвященную славе русского воинства и преданности Родине. Послушать классические произведения в исполнении симфонического оркестра может прийти любой желающий. Вход свободный. Начало в 15.00.

 

"Девочка на шаре" Пикассо и воссозданная музыкальная гостиная  - в Петербурге  открылась выставка " Братья Морозовы. Великие русские коллекционеры" . 109 произведений из коллекции Эрмитажа и 31 картина из Московского государственного музея истории изобразительных искусств  им. А.С. Пушкина. Среди приехавших из столицы шедевров — работы Ренуара, Моне, Гогена и многие другие картины, хорошо знакомые каждому любителю искусства. Завершают экспозицию портреты самих коллекционеров — братьев Морозовых кисти Валентина Серова из собрания Третьяковской галереи. В Петербурге выставка продлится до 6 октября. Увидеть полотна знаменитых импрессионистов можно в Главном штабе.

 

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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