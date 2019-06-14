Обзор культурных событий Петербурга

14 июня, пятница, 14:40

Александринский театр готовится стать столицей театральной Олимпиады. Она проходит в нашем городе впервые. 50 спектаклей в исполнении 21 театрального коллектива. Открытие уже завтра.

Театр летающих барабанщиков, путешествие футуристических существ в металлических шарах, огненные люди, цветочные корабли и странствующие куклы господина Пэжо. Спектакли знаменитых уличных театров из Нидерландов, Франции, Польши, Германии и России под открытым небом смогут увидеть все желающие. Театральная Олимпиада в Петербурге продлится несколько месяцев. А ее феерическое открытие уже завтра развернется на площади Островского с 17 до 22-х.

25-летие "Имперский русский балет" отмечает мировым турне от Бразилии до Австралии. Мы не могли миновать Петербург, колыбель балетного искусства России, и не могли не привезти классику в необычной интерпретации, – рассказывает художественный руководитель труппы. В "Лебедином озере" вы не узнаете декораций, а в "Дон Кихоте" будете хохотать весь первый акт: мы сумели сохранить драматическое искусство в балете. Гастроли "Имперского русского балета" продлятся до 7 июля на сцене ДК Ленсовета, который на это время сам превратится в сказочную декорацию. Уже сегодня вечером можно увидеть три одноактных балета: "Шехеразада", "Болеро", "Спящая красавица".

Австрийского дирижера Ганса Графа уже не первый раз пригласила петербургская филармония - исполнить великолепные венские вальсы и мазурки Иоанна Штрауса. Но на этот раз Ганс составил программу так, чтобы показать разнообразие родной музыки, представив Вену как родину додекофонии, Шенберга, его гениального ученика Альбана Берга и, конечно, Шуберта. Сегодня 14-й международный фестиваль "Музыкальная коллекция" представит Ганса Графа и Заслуженный коллектив России в программе "Венские вечера", а в воскресенье ведущий современный саксофонист Федерико Мондельчи сыграет с оркестром Концерт во фраках и джинсах, где прозвучит музыка Нино Роты, Эннио Морриконе, Битлз…

Роковая испанка встала на коньки. Теперь историю Кармен играют ведущие фигуристы России в обновленном шоу Ильи Авербуха "Кармен". Тринадцатикратная чемпионка Литвы, призер чемпионатов Европы и Мира, Маргарита Дробязко заставит соревноваться за ее сердце двух олимпийскмих чемпионов - Романа Костомарова, играющего Хосе и Алексея Ягудина, который в роли тореадора Эскамильо смело рвется в бой на коньках, побеждая сердца зрителей роскошным тройным акселем. 80 артистов, более двух сотен костюмов и несколько тонн многоярусных декораций, а главное, страсть, красота и виртуозная техника фигурного катания. Все это - в одном из самых впечатляющих ледовых шоу "Кармен" - с завтрашнего дня и до 22 июня на сцене Дворца спорта "Юбилейный".

Историю театрального уборщика, который, мечтая о сцене, ночами перевоплощается в артиста, 15 лет с успехом играет на сценах мира Дэвид Ларибле. Трогательное и смешное шоу "Клоун клоунов" обладатель "Золотого клоуна" придумал сам. Соединил свои лучшие цирковые номера, комедию дель арте и личные вещи – от музыкальных инструментов до черепа бедного Йорика. Дэвиду, цирковому артисту в седьмом поколении, театр помог реализовать свою мечту! Легендарное шоу Дэвида Ларибле "Клоун Клоунов" - на сцене Театра Комедии имени Акимова - сегодня и ежедневно по 19 июня.

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.