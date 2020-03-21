О культурной жизни Северной столицы в новых реалиях.
20 марта, пятница, 13:45
Обзор культурных событий Петербурга
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Тема недели
Популярное
18 марта, 14:14
Современный педагог должен быть счастливым...
О том, как готовят педагогические кадры в Северной столице?
18 марта, 17:31
"Радар ммс" в этом году отмечает 70-летие. ...
То, что предприятия военно-промышленного комплекса могут выпускать продукцию гражданского назначения, в нашей стране известно всем. И во многом благодаря этим предприятиям, многие технологические
19 марта, 14:08
Какие меры по борьбе с коронавирусом ...
Обзор важных городских тем недели