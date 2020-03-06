Итальянский цирк Тоньи в цирке на Фонтанке. Гранд-гала в Константиновском дворце. Шоу «Лучшие иллюзионисты России» в ДК Ленсовета. «С любимыми не расставайтесь» - премьера Театра БУФФ

06 марта, пятница, 12:09

Знакомьтесь — Рани и Карла— это индийские слоны, рожденные в итальянском цирке. Несмотря на свой солидный вес - 3 тонны каждая - они уже 20 лет великолепно выступают в качестве балерин в единственном в мире комическом цирковом аттракционе семьи Тони. Старейшая цирковая династия Европы представляет уникальный аттракцион в Петербургском цирке Чинизелли. Об этом и других самых ярких событиях культурной жизни Северной столицы прямо сейчас.

Итальянский цирк Тоньи привез в Петербург животных пяти континентов, в работе с которыми Коррадо и Давио, дрессировщики в пятом поколении, используют семейные секреты и гуманные методы дрессировки.

Илья Ляхов, Директор Большого Санкт-Петербургского государственного цирка: "В данном аттракционе много экзотических животных, которых в других аттракционах нет – от питонов и заканчивая зебрами и бизонами. Бывает тигры и слоны, а в одной программе столько собрать экзотики - это редкость."

Захватывающие дух номера представляют итальянские и русские артисты. Александра Тарус, летающая на собственных волосах, "Марлен Дитрих" русского цирка — жонглер Елена Дрогалева, воздушные гимнасты Валерий Сычев и Мальвина Абакарова с номером, отмеченным цирковым Оскаром на фестивале в Монте—Карло, неизменно вызывающим овации и даже слезы. Мальвина Абакарова, Воздушная гимнастка: "В данной программе мы стараемся быть немного итальянцами - мы поменяли музыку на итальянскую, она более лиричная. Режиссерская задумка была такая, что клоун со своей женой вспоминают свою молодость, и мы как зеркало, которое отражает состояние влюбленности." Итальянский цирк Тоньи — в "Цирке на Фонтанке". Не пропустите!

Традицию музыкальных салонов, распространенную некогда в лучших домах петербургской аристократии, возродила Мария Сафарьянц - заслуженная артистка России, художественный руководитель проекта "Музыкальные сезоны в Константиновском", которому исполнилось 15 лет. В этот юбилейный год, в международный день женщин, меломанов ждет уникальный концерт: в роскошных залах дворца петь о любви будут три тенора: Джузеппе ди Стифано, Тигран Оганян и Александр Трофимов.

Александр Трофимов, Артист Академии молодых певцов Мариинского театра: "Женщины любят теноров, тут будут сразу три, сложно понять, какого будет больше — драматического, или лирического, когда больше поет о страсти или когда о любви. Пуччини, Чайковский, итальянская классика. Супер-мега хиты."

8 марта в 18.00 на праздничном гранд-гала концерте и светском рауте в Константиновском дворце.

Встреча, любовь, брак и… ссоры, которые разрушают не только молодую семью, но и хрупкий эмоциональный мир человека. По знаменитой пьесе Александра Володина "С любимыми не расставайтесь" был снят даже фильм, но мюзикл еще никто не ставил.

Михаил Смирнов, Художественный руководитель Театра БУФФ: "Мы сделали мюзикл с композитором Сергеем Плешаком, которому исполнилось 50. А спектакль посвящен 100-летию Александра Володина, с которым Исаак Штокбант дружил еще с 60-х. Мечта осуществилась, Исаак Романович занимался спектаклем, он автор либретто, постановщик. Заканчивать спектакль пришлось уже без него, но он с нами."

6, 7 и 23 марта на сцене театра БУФФ премьера авторского мюзикла "С любимыми не расставайтесь".

Если вы давно ничему не удивлялись в жизни, значит, вам необходимо попасть на концерт "Лучшие иллюзионисты России". Потому что в совершенно новом шоу встретятся мастера жанра и дебютанты, у которых в руках все в буквальном смысле слова горит, растворяется и возникает, а сами фокусники невозмутимо левитируют и телепортируются куда ни пожелают.

Александр Муратаев, Иллюзионист: "Мы стараемся подбирать фокусников, чтобы магия была разная. Сценические фокусы, микромагия, ментализм. Есть большие иллюзионы — Андрей Поздняков у нас главный специалист по этому, и будет большой красочный номер, где целая история. Давид Хоффер показывает манипуляции. Для всех, наверное, иллюзионистов этот вид самый сложный, корейцы преуспели в этом, и я знаю, что такой номер один идет 5 минут — оттачивается 5 лет." 1

4 марта в 15.00 на сцене ДК Ленсовета для взрослых и юных зрителей — концерт "Лучшие иллюзионисты России".

Анастасия Тамило. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.