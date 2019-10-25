Обзор культурных событий Петербурга

25 октября, пятница, 11:04

Яркие культурные события из жизни Северной столицы.

Вот что получается, когда лучшие фотохудожники снимают лучшие театральные постановки. Выставка: "Главные кадры. Театр." в фойе Мариинского—2 и другие яркие события культурной жизни Северной столицы.

Более двух сотен фотографий информационного агенства ТАСС - это хроника событий года театра и Театральной олимпиады 2019, а также театральная история в лицах актеров и музыкантов. Юрий Белинский более 40 лет снимает Мариинский театр: на фото 92-го года: Валерий Гергиев, недавно вступивший в должность художественного руководителя, возрождает традицию променад-концертов. Сегодня останавливать великие театральные мгновения фотографам все сложнее.

Для французов опера "Пеллеас и Мелизанда" Клода Дебюсси стала предметом национальной гордости и событием, обозначившим начало ХХ века в музыке. А для Мариинского театра произведение, которое, несмотря на красоты оркестровки и вокальных партий, ставят редко, стала первой оперной премьерой нового театрального сезона. Премьерные показы оперы "Пеллеас и Мелизанда" в постановке Анны Матисон — в Концертном зале Мариинского театра 28 октября, 5 ноября и 13 декабря.

При входе на выставку первым делом нужно скопировать QR код и тогда актеры с фотографий начнут читать поэму Ахматовой "У самого моря", а зеркала судить поэтессу голосами ее современников и декламировать стихи голосом самой Анны Андреевны. К 130-ти летию поэтессы, сотрудники Фонтанного дома с художницами Женей Исаевой и Машей Небесной рассказали подросткам об Ахматовой понятным языком, подключив к делу любимые новым поколением смартфоны. Ключевые точки биографии Ахматовой —в арт—объектах, ждут вооруженных смартфонами посетителей на выставке "Ты один из моих двойников" в Фонтанном доме — до 17 ноября. В рамках выставки 30 октября, 2, 3. И 10 ноября пройдут мастерские медленного чтения.

Где черта, преступив которую человек превращается в безжалостного эгоиста? Музыкально-драматический спектакль "Хищники" по повести Чехова "Драма на охоте" - о том, как скука и благополучие толкают на жестокие манипуляции чувствами и судьбами людей. Даже в роли рокового циника лауреат премии "Золотая маска", Иван Ожогин покоряет харизмой и уникальным тембром голоса – а музыка Глинки, Рубинштейна и Бортнянского только способствуют успеху

Иван Ожогин, лауреат премии "Золотая маска":

"Музыка использована вся из той эпохи – конец 19 начало 20 века. В основном это романсы, но они слегка адаптированы и приближены к теме. К сегодняшнему звучанию – слегка переоранжированы, но при том звучат инструменты, которые использовались в то время камерными оркестрами". Эммануил Виторган признался, играл в первом мюзикле страны, который поставил Товстоногов. Тогда роль главаря банды в "Вестсайдской истории" далась ему легче, чем роль в "Хищниках".

28, 29, 30 октября – в 19:00, в ДК "Выборгский" - петербургская премьера музыкально-драматического спектакля "Хищники".