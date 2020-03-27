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27 марта, пятница, 13:46

Обзор культурных событий Петербурга. Искусство Онлайн

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Сегодня 27 марта - международный день театра. Мы поздравляем всех служителей Мельпомены с профессиональным праздником. И хотя впервые он проходит при пустых залах, спектакли все равно можно посмотреть. Он-лайн трансляции ведутся отовсюду.

День театра в Балтийском доме начнётся во всех социальных сетях с приветственного слова генерального директора. Он 27 марта дежурный по театру - эту рубрику ввели специально для того, чтобы зрители были в курсе, что происходит здесь. Затем эстафетная палочка перейдет ведущим, которые проведут  онлайн экскурсию. Зрители смогут заглянуть в гримерки к артистам,  костюмерный цех, настроить свет и звук в зале. Дальше - больше: в 18.30 начнётся онлайн показ спектакля "Анна Каренина". А в 9 вечера стартует проект для самых маленьких "Сказка на ночь". Первым свою сказку прочтет  Незнайка из Цветочного города. Встреча с любимыми героями будет регулярной, каждую среду и пятницу. В Балтийском доме уверены, что лучшие места – сейчас у вас  дома.

На площадке у Манежа появилась инсталляция "Новые руины: Гранит". Над ней работали шесть художников. Проект "обнуляет все заслуги современности и отсылает к тому, с чего всё начиналось",  уверены музейщики. Так же зрители в эти дни могут увидеть он-лайн видео экскурсию по выставке "Лаборатория Будущего. Кинетическое искусство в России".

 29 марта исполнится сто лет со дня рождения Тамары  Петкевич. Об этой женщине и сегодня  ходят легенды - актриса, писатель, жертва политических репрессий. Провела семь лет в лагерях. Знакомство с ней для многих людей стало знаковым. И в этот юбилейный год  друзья и знакомые Тамары Петкевич делятся своими воспоминаниями о ней в новой книге  "Легенда о птице Феникс".

В дни весенних каникул ТЮЗ им. Брянцева приглашает зрителей к экранам своих компьютеров и гаджетов насладиться театральным искусством, не выходя из дома! С 22 марта театр ведет онлайн-трансляции спектаклей в рамках фестиваля  "Безантракта" на базе портала "Фонтанка.ру. 28 марта в 15.00 зрители смогут увидеть  постановку "Лев, колдунья и платяной шкаф" , а в воскресенье в 19.00 в программе "Ромео и Джульетта"

В эту субботу в 19:00 по московскому времени в рамках онлайн-фестиваля "безантракта"  состоится первая  онлайн-премьера. "Приют комедианта"  предлагает посмотреть спектакль "Русская классика" Дмитрия Волкострелова, одного из самых прогрессивных постановщиков России.  Зрители окажутся в пространстве "музея" и увидят, как герои современности  пытаются примерить на себя шубу графа Толстого, протянуть Пушкину руку и заглянуть ему в глаза. Так получилось, что каждый из пяти актеров выбрал для себя одно ключевое событие в каждом десятилетии. И такая разница в выборе подтолкнула режиссера создать пять вариантов спектакля. Какую именно версию покажут в субботу, пока держат в секрете.  

Ирина Товкалева. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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