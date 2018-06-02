Обзор культурных событий недели

01 июня, пятница, 12:38

Международный театральный фестиваль «Радуга», выставка в катакомбах Петрикирхе, а также другие события культурной жизни Петербурга в нашем традиционном обзоре.

Музей Эрарта представляет выставку Мишеля Сима – выдающегося французского скульптора и фотографа, снявшего художественно-литературную элиту Парижа 20-го века. На экспозиции представлены портреты всемирно известных художников, среди которых Пабло Пикассо, Анри Матисс, Марк Шагал и многие другие.

Пьер Смажевски, сын Мишеля Сима: "Мы много размышляли на счет стиля моего отца. Фактически он сделал один из видов художественной студийной фотографии, это не совсем документальные съемки, но и не полностью постановочные, это его стиль фотографии".

Карьера Сима-фотографа продолжалась всего 10 лет, но за это время он успел создать портреты 60-ти художников постепенно возрождавшейся после войны знаменитой "Парижской школы". Выставка в Эрарте продлится до 2 сентября.

Центральный парк культуры и отдыха приглашает 2 июня на фестиваль спорта без границ "Есть контакт!". Изначально социально-культурный фестиваль был направлен на интеграцию людей с повышенными физическими потребностями, однако в последние годы существенно расширил свои рамки и сегодня в формате праздника спорта для всех объединяет многообразие спортивно-оздоровительных направлений и адаптивного спорта.

Марина Бережная, заместитель директора ЦПКиО им.Кирова по внешним связям и развитию: "Активности спортивные, которые будут на фестивале действительно не имеют аналогов. Здесь действительно можно сказать о уникальности событий. К примеру международные турниры по слепому футболу, они не проходят в России вообще. А здесь у нас в Петербурге в ЦПКиО имени Кирова можно прийти и увидеть насколько тотально слепые футболисты играют захватывающе в этот вид спорта".

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.