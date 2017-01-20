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20 января, пятница, 13:53

Обзор культурных событий недели

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В Большом Драматическом театре имени Товстоногова в эти выходные долгожданная премьера – спектакль Андрея Могучего «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. В основу сюжета легли события 1905 года. "Кровавое воскресенье" "в современном театральном контексте сегодня.

 
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