Обзор культурных событий недели

В Большом Драматическом театре имени Товстоногова в эти выходные долгожданная премьера – спектакль Андрея Могучего «Губернатор» по одноименному рассказу Леонида Андреева. В основу сюжета легли события 1905 года. "Кровавое воскресенье" "в современном театральном контексте сегодня.
20 января, пятница, 13:53
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