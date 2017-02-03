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03 февраля, пятница, 11:18

Обзор культурных событий из жизни города

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Носорог по имени Мафа обожает яблоки, очень любит, когда его чешут за ушком и, как все носороги, несколько близорук. Народный артист России, Аксольд Запашный, наверное, мог бы написать диссертацию о вкусах и пристрастиях носорогов. Но вместо этого, поставил новое шоу, в котором российский зритель впервые увидит настоящего дрессированного носорога и то, как традиционные цирковые жанры сочетаются с новейшими технологиями.

Большой московский цирк привез в Петербург не только носорога Мафу, танцующую вальс, но и лазерное оборудование, а также артистов, которые используют не только руки—ноги, но и дополнительные, "бионические" части тела.  Это шоу — наше представление о том, каким будет цирк будущего, признался режиссер Аскольд Запашный. Новая программа братьев Запашных  названа «Цирк US 2.0» — по аналогии с новейшими версиями компьютерных программ.                         

 
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