Обзор культурных событий Петербурга

09 июня, пятница, 11:47

Революцией ледового шоу назвал Илья Авербух свой новый мюзикл «Кармен». Премьера в Петербурге и самые яркие события культурной жизни Северной Столицы – в репортаже на Первом канале.

Не шоу, а драматический спектакль на льду – на этом настаивает Илья Авербух. На фестивале «Черешневый лес» постановка стала лауреатом премии Олега Янковского в номинации «Творческое открытие 2016». 80 артистов, более 200 костюмов, многоярусные декорации и синтез искусств – на льду.

Илья Авербух, заслуженный мастер спорта России, режиссер: "Зритель видит единую сюжетную линию – много музыки, написанной российским композитором и аутентичную испанскую музыку – Татьяна Навка, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Татьяна Романова, Максим Маринин, зритель увидит созвездие чемпионов. Акробатические трюки, массовых номеров и воздушных много".

С сегодняшнего вечера и до 15 июня в Спортивном Комплексе «Юбилейный» - петербургская премьера ледового мюзикла «Кармен».

Пострелять холостыми в историческом тире. Прокатиться в современном танке или машине-транспортере, которая передвигается по суше и по воде. Все это возможно во время трехдневного фестиваля «Служу России». В честь празднования Дня России грандиозное действо развернется на пляже парка 300-летия Петербурга.

Павел Бараненко, главный режиссер фестиваля «Служу России»: Здесь будут 15 активных площадок, которые будут представлять героев различных эпох, техника, вооружение, и каждая площадка посвящена своему периоду – ВОВ, тема в танчики – много танков будет и один из боев – танковое сражение времен ВОВ. Самое интересное начнется с открытия фестиваля – в 12 часов в субботу будет первый бой, который будет походить первый раз – учебный бой – высадка морской пехоты США, высадка морской пехоты России – в рамках учебно-показательного боя против террористов".

Сделать мелодраму Островского «Без вины виноватые» смешной – таким был замысел режиссера Андрея Андреева, а для Заслуженной артистки России, Екатерины Унтиловой, роль актрисы Кручининой, приехавшей на гастроли в город своей юности, любви и потерь - стала настоящей ролью мечты.

Екатерина Унтилова, заслуженная артистка РФ: "История развивается в обратной ретроспективе - от современности до модерна. Тут очень много тем – тема растоптанной любви, упущенного ребенка, актерские амбиции, состоятельность-несостоятельность, насколько животворящая сила – театр. Тут очень много вопросов – мы поднимаем их".

Тот, кто хоть раз увидел и услышал, уже не забудет: так о проекте «Поющие мосты» рассказывают его участники. Уже второй год с конца мая и до начала сентября петербуржцы и гости города становятся свидетелями ночного музыкального чуда, возможного только в Петербурге. Развод мостов под музыку. Ближайшие выходные будут посвящены памяти композитора Олега Каравайчука.

Николай Радецкий, музыкальный куратор проекта «Поющие мосты»: В рамках проекта проходит разводка мостов под музыку Каравайчука – вы удивитесь, насколько он разнообразен, мы удивились, что вся музыка принадлежит одному автору. В основном, музыка из кинофильмов, в большинстве которых играет сам Олег Николаевич".