Обзор культурных событий Петербурга

22 марта, пятница, 12:16

В 18-й раз в нашем городе проходит фестиваль балета Мариинский. За 10 дней 10 балетных спектаклей в исполнении лучших трупп из шести стран мира, включая Россию.

Фестиваль открыл вечер американской хореографии. Главное событие — российская премьера балета Push Comes to Shove хореографа Твайлы Тарп. В 70-е спектакль был поставлен ею на Михаила Барышникова, эмигрировавшего в Штаты, теперь его исполнят новые звезды Мариинского театра. В дни фестиваля Мариинка примет лучших артистов мирового балета.

Юрий Фатеев, исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра: "Жизель танцует Полина Семенова. Дон Кихот — Наташа Осипова. В Легенде о любви - Владислав Лантратов. Для Лебединого озера и гала-программы приедет Даниель Камарга, в гала 31 примут участие также звезды Парижской оперы".