22:41 15 марта, пятница
RSS В избранное
15 марта, пятница, 12:21

Обзор культурных событий Петербурга

Версия для печати

Премьера в молодежном театре на Фонтанке, неожиданная выставка в музее истории религии. Об этих и других событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.

На малой сцене Молодежного театра на Фонтанке – премьера: спектакль "Нас обвенчает прилив…" по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Молодежный театр уже имеет опыт постановки пьес Ануя и на этот раз взял его парафраз шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" - пьесу "Ромео и Жанетта"  : классический сюжет, рассказанный драматургом 20-го века.

 Семен Спивак, народный артист России, режиссер-постановщик: " Эта пьеса тоже не сразу сформулировалась, сам позвоночник, который держит все тело пьесы. Главное - поймать вот тот маяк, куда надо плыть, который прошивает всю пьесу целиком, вот это, мне кажется для каждого режиссера самое трудное "

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург. 

 

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72