Обзор культурных событий Петербурга

15 марта, пятница, 12:21

Премьера в молодежном театре на Фонтанке, неожиданная выставка в музее истории религии. Об этих и других событиях культурной жизни Северной столицы расскажем прямо сейчас.

На малой сцене Молодежного театра на Фонтанке – премьера: спектакль "Нас обвенчает прилив…" по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Молодежный театр уже имеет опыт постановки пьес Ануя и на этот раз взял его парафраз шекспировской трагедии "Ромео и Джульетта" - пьесу "Ромео и Жанетта" : классический сюжет, рассказанный драматургом 20-го века.

Семен Спивак, народный артист России, режиссер-постановщик: " Эта пьеса тоже не сразу сформулировалась, сам позвоночник, который держит все тело пьесы. Главное - поймать вот тот маяк, куда надо плыть, который прошивает всю пьесу целиком, вот это, мне кажется для каждого режиссера самое трудное "

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.