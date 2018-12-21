Обзор культурных событий Петербурга

Фрегат с алыми парусами впервые появился в Петербурге зимой. Правда, полностью из льда. Фестиваль ледовых скульптур в этом году поражает своими масштабами. Огромные скульптуры в общей массе весят почти триста тонн.
"Путешествие вокруг света", не выходя из Петропавловской крепости - фестиваль ледовых скульптур
Платки и шали из собрания Русского музея - выставка в корпусе Бенуа
Фестиваль "Площадь искусств" - к юбилею Юрия Темирканова
Лаборатория занимательного чтения в Фонтанном доме
Этнографический музей - фестиваль вертепных театров
Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.