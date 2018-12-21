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21 декабря, пятница, 14:35

Обзор культурных событий Петербурга

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Фрегат с алыми парусами впервые появился в Петербурге зимой. Правда, полностью из льда. Фестиваль ледовых скульптур в этом году поражает своими масштабами. Огромные скульптуры в общей массе весят почти триста тонн.

"Путешествие вокруг света", не выходя из Петропавловской крепости - фестиваль ледовых скульптур

Платки и шали из собрания Русского музея - выставка в корпусе Бенуа

Фестиваль "Площадь искусств" - к юбилею Юрия Темирканова

Лаборатория занимательного чтения в Фонтанном доме

Этнографический музей - фестиваль вертепных театров

 

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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