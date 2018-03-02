Фильм "Довлатов" Алексея Германа-мл., новая программа к 140-летию Цирка на Фонтанке, эскизы Марины Азизян, первая балетная постановка "Приюта комедианта" - в обзоре культурных событий

Нос майора Ковалева, Гоголь в кокошнике, режиссер Всеволод Мейерхольд, писатель Михаил Булгаков, композитор Дмитрий Шостакович – все они встретятся в анимационном фильме «Заговор «не таких», созданном по эскизам известнейшей петербургской художницы, Марины Азизян.
Выставка работ Марины Азизян в Театральном музее
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