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02 марта, пятница, 13:03

Фильм "Довлатов" Алексея Германа-мл., новая программа к 140-летию Цирка на Фонтанке, эскизы Марины Азизян, первая балетная постановка "Приюта комедианта" - в обзоре культурных событий

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Нос майора Ковалева, Гоголь в кокошнике, режиссер Всеволод Мейерхольд, писатель Михаил Булгаков, композитор Дмитрий Шостакович – все они встретятся в анимационном фильме «Заговор «не таких», созданном по эскизам известнейшей петербургской художницы, Марины Азизян.

Выставка работ Марины Азизян в Театральном музее

К 140-летию Цирка на Фонтанке - новая программа "Желание летать"

Премьера в театре Ленсовета - "Казаки" по повести Л.Толстого

"Солярис" - первая балетная постановка в театре "Приют комедианта"

Фильм Алексея Германа-мл. "Довлатов" вышел в прокат

 

 

 

 
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