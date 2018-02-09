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09 февраля, пятница, 13:20

Обзор культурных событий Петербурга

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Завтра, 10 февраля – день памяти Александра Пушкина. День этот с 22 года отмечается в Петербурге, главное место сбора почитателей поэзии Пушкина - музей-квартира поэта на Мойке 12.

 
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