Завтра, 10 февраля – день памяти Александра Пушкина. День этот с 22 года отмечается в Петербурге, главное место сбора почитателей поэзии Пушкина - музей-квартира поэта на Мойке 12.
09 февраля, пятница, 13:20
Обзор культурных событий Петербурга
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