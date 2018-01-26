Обзор культурных событий Петербурга

26 января, пятница, 12:37

История дружбы двух гениев в одной выставке. В Петербурге открылась уникальная экспозиция, посвященная творческому тандему художника и поэта, приуроченная к 75-летию Михаила Шемякина и 80-летию со дня рождения Владимира Высоцкого. Выставка рассказывает о дружбе и творческом дуэте двух личностей.

Актера и питерского художника познакомил в Париже русский танцовщик Михаил Барышников, и эти двое сразу разглядели друг в друге родственные души. Шемякин стал для Высоцкого проводником в мир европейской культуры - он познакомил его с неизвестными в Советском Союзе, работами европейских художников, скульпторов и графиков. Высоцкий посвящал Шемякину песни, а тот, в свою очередь, рисовал иллюстрации к его стихам.

Ольга Сазонова, куратор выставки: "Нам бы очень хотелось создать здесь атмосферу Парижа 70-х годов, в декорациях которого и разворачивались эта дружба и эти отношения. И рассказать о тех людях, о невозвращенцах, изгнанных из Советского Союза, писателях, поэтах, художниках, которые тогда в Париже творили, создавали свои произведения и продолжали развивать русскую мысль".

В Александринском театре смешную историю о войне рассказывают жестко и бескомпромиссно. Здесь премьера спектакля Валерия Фокина «Швейк. Возвращение». Литературной основой новой постановки стала оригинальная пьеса Татьяны Рахмановой, созданная по мотивам известного романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Но спектакль художественного руководителя театра – современное переосмысление этой истории вековой давности. Да, и Швейк, по сути совсем другой.

Валерий Фокин, художественный руководитель Александринского театра: "В нашем спектакле он имеет возможность снять маску. Мыску балагура, кретина… снять маску и приоткрыть совершенно другого человека под этой маской, грустного и все понимающего. И горького, в том плане, что он видит этот мир. Возможность превращения, снятия маски это наш такой подход, этого не было".

Премьера спектакля «Швейк. Возвращение» сегодня на основной сцене Александринского театра.

В музее современного искусства Эрарта показывают «Азбуку лунного света» Бориса Гребенщикова. Многие поклонники рок-музыканта знают, что он с удовольствием берётся за кисть и переносит на холст образы из платоновского мира идей. При этом он не ориентируется на опыты современных художников и идёт своим путём, создавая вневременные произведения. На вопрос публики о том, как трактовать его картины посоветовал: «Смотрите внимательнее! Все в ваших силах!».

Борис Гребенщиков, поэт, рок-музыкант: "Никакой цели я никогда не преследую, не ищу и о ней не думаю. Предо мной холст, я беру краски, смотрю к чему меня сейчас тянет. Концептуализм - это не мое".

Выставка «Азбука лунного света» Бориса Гребенщикова проходит в музее Эрарта и продлится до 19 февраля.

В БДТ сегодня громкая премьера. Художественный руководитель театра Андрей Могучий поставил сказку-антиутопию «Три толстяка» по мотивам одноименного произведения Юрия Олеши. По сюжету, много лет назад на землю проник сгусток темной космической энергии «Т–три». Жизнь людей превратилась в хаос. Перед ученым Гаспаром Арнери стоит задача нейтрализовать энергию и найти путь для возрождения человеческой цивилизации. Цирковые артисты Тибул и Суок становятся революционерами. Зрителям придется запастись терпением - вторую часть спектакля они увидят только в феврале. И адресована она не только юным зрителям.

В Музее истории религии открылась выставка, представляющая евангельские сюжеты в православном искусстве. На ней собраны предметы из музейного фонда драгоценных металлов. Выставка поделена на две части. В первой посетители увидят оклады евангелий из серебра, выполненные российскими мастерами. Вторую часть выставки составляют иконы в серебряных ризах, церковная утварь из белого драгметалла и элементы облачения.

Елена Денисова, главный хранитель Государственного музея истории религии: " Евангелие – это та книга, которая является главной в православном богослужении, она всегда находится на престоле и символизирует присутствие Бога в храмовом пространстве. И не поэтому они так торжественно и дорого украшались. Потому, что золото символизирует сияние божественного света, символизирует свет небесного Иерусалима, символизирует святость. Двадцать шесть Евангелий мы показываем нашим посетителям".

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.