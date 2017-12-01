Обзор культурных событий Петербурга

01 декабря, пятница, 11:43

Концерт-беседа – именно в такой необычной форме сегодня в доме журналиста концертный хор Санкт-Петербурга и композитор Александр Сойников представят фрагменты мистерии «Роза Мира». Знаменитое произведение впервые прозвучит под аккомпанемент фортепиано.

Религиозно-философское откровение Даниила Андреева «Роза мира», написанное в ГУЛАГе, впервые официально было издано в России в 1991 году. Для многих, в том числе и для композитора Александра Сойникова, эта книга стала путеводной звездой. На ее основе он создал мистерию, в которой сопоставил два музыкальных пласта – русское православное песнопение и католическую мессу. Произведение, написанное для оркестра, впервые прозвучит в камерном зале.

Александр Сойников – Композитор:

"Формат этой мистерии впервые будет исполнен с фортепиано, потому что мне хочется, чтобы она исполнялась как можно чаще, но не всегда есть оркестр, не всегда есть большой хор. А вот фортепиано его может прекрасно заменять.."

Фрагменты мистерии прозвучат в сопровождении концертного хора Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова. Начало концерта-беседы в 19.00

Финалист телепроекта «Удиви меня», яркий видеоблогер Александр Муратаев представляет новые возможности психологической иллюзии в шоу «Секрет». Контроль над разумом, управление сознанием и чтение мыслей. Каждый зритель станет свидетелем и участником магического эксперимента.

Александр Муратаев – Иллюзионист:

"Мое новое шоу, которое будет построено на ментальных фокусах, – это программа , в которой постоянно происходят какие-то предсказания, где я угадываю мысли разных людей и каждый кусочек каждого фокуса в конце соединяются. Думаю, что зрители будут в восторге от всего происходящего."

Неподдающиеся объяснению фокусы, неповторимые номера и мастерство известного иллюзиониста 7 декабря на сцене ДК «Ленсовета». Начало в 19.00...

Ирина Товкалева. Максим Беляев. Татьяна Осипова.Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.