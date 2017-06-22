Обзор ключевых событий текущей недели

22 июня, четверг, 11:14

Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Традиционные "Алые паруса", подготовка к Чемпионату мира по футболу, проект "Социальная клиника" и День памяти жертв Великой отечественной войны. Об этих и других событиях - в нашем дайджесте.

Петербург готовится к традиционным «Алым парусам». В этом году мероприятие пройдет в ночь с 23 на 24 июня. На Троицком мосту и Стрелке Васильевского острова уже начался монтаж оборудования для пиротехнического шоу. Наблюдать за действом можно будет с разных сторон Невы - на здании Биржи установят большой экран.

23 июня горожанам стоит воздержаться от наземных поездок в центр города. С 13.30 и до следующего дня в связи с праздничными мероприятиями будет полностью закрыто движение по Троицкому мосту – даже для пешеходов. А с 17.30 нельзя будет проехать также по Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Гостиного двора до Дворцовой площади - и прилегающим улицам. Общественный транспорт на это время пустят в объезд.

Ирина Ефимова, пресс-секретарь Комитета по транспорту: "Вносятся серьезные изменения в маршруты общественного транспорта, который ходит по центру города, это автобусы, троллейбусы, трамваи третьего маршрута, поэтому мы советуем петербуржцам и гостям города подробно познакомиться со всеми изменениями, они подробно опубликованы на сайте администрации, и выбрать удобный маршрут для себя".

Зато метро во время «Алых парусов» будет работать всю ночь. Причем, жители спальных районов смогут доехать от станции до дома на автобусе – всего организуют 10 ночных маршрутов.