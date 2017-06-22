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22 июня, четверг, 11:14

Обзор ключевых событий текущей недели

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Город, общество, политика, экономика, социальная сфера. Мы следим за актуальными и интересными событиями в стране и в Петербурге. Традиционные "Алые паруса", подготовка к Чемпионату мира по футболу, проект "Социальная клиника" и День памяти жертв Великой отечественной войны. Об этих и других событиях - в нашем дайджесте.

 Петербург готовится к традиционным  «Алым парусам». В этом году мероприятие пройдет в ночь с 23 на 24  июня.  На Троицком мосту и Стрелке Васильевского острова  уже начался монтаж оборудования для пиротехнического шоу.   Наблюдать за действом  можно будет с разных сторон Невы -  на здании Биржи установят большой экран. 

23 июня горожанам  стоит воздержаться от наземных поездок в  центр города. С 13.30 и до следующего дня  в связи с праздничными мероприятиями будет полностью закрыто движение по Троицкому мосту – даже для пешеходов. А с 17.30 нельзя будет проехать также по  Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Гостиного двора до Дворцовой площади - и прилегающим улицам. Общественный транспорт на это время пустят  в объезд.

Ирина Ефимова, пресс-секретарь Комитета по транспорту: "Вносятся серьезные изменения в маршруты общественного транспорта, который ходит по центру города, это автобусы, троллейбусы, трамваи третьего маршрута, поэтому мы советуем петербуржцам и гостям города подробно познакомиться со всеми изменениями, они подробно опубликованы на сайте администрации, и выбрать удобный маршрут для себя".

Зато метро во время «Алых парусов» будет работать всю ночь.  Причем, жители спальных районов смогут доехать от станции до дома на автобусе – всего организуют 10 ночных маршрутов.   

 
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