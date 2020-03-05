Обзор ключевых событий недели

05 марта, четверг, 11:43

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в Петербурге и рассказываем вам о наиболее важных из них.

В Петербурге на базе государственного университета аэрокосмического приборостроения при поддержке Агентства стратегических инициатив открылось новое пространство коллективной работы городская площадка "Точка кипения". Здесь должны будут объединяться предприниматели и студенты, ученые и чиновники, научная интеллигенция и общественные активисты для того, чтобы создавать и продвигать инновационные проекты.



В Таврическом дворце в торжественной обстановке состоялась церемония награждения победителей конкурса "Женщина года". В этот раз номинантами стали 122 участницы, анкеты-заявки которых были распределены по 9-ти номинациям.