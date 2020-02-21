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20 февраля, четверг, 12:27

Обзор ключевых событий недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. На Первом канале коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

Число совершающихся преступлений в Петербурге за прошедший год снизилось, и город остается одним из наименее криминогенных субъектов страны. Глава главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти выступил с традиционным отчетом перед городскими депутатами. Говоря об успехах, Роман Плугин подчеркнул, что на пять процентов сократилось совершение тяжких и особо тяжких преступлений, стало меньше убийств, краж, изнасилований и автоугонов, повысилась раскрываемость краж автомобилей.

В Новгородской области появится памятник уничтоженным в годы войны деревням. Инициаторы создания мемориала – ряд общественных организаций северо-запада. По словам активистов, монумент откроют уже в этом году. Скульптурную композицию, посвященную памяти мирного населения, установят недалеко от деревни Жестяная горка – в сорока километрах от Новгорода. В период оккупации на этом месте фашисты производили расстрелы мирного населения. Такие памятники сожжённым деревням уже существуют в Ленинградской и Псковской областях.

В Петербурге объявили итоги конкурса "Мужчина года". В этом году церемония вручения наград прошла в шестой раз. Было подано больше ста заявок. По словам организаторов, жюри оценивало профессиональные достижения номинантов и их заслуги перед городом.  В Номинации "Медицина" лауреатом стал главный врач девятой стоматологической поликлиникой Александр Рубежов. А в номинации "Культура и искусство" победителем стал Юрий Александров, руководитель театра "Санкт-Петербург Опера". Всего же дипломы и памятные награды  были  вручены в десяти номинациях.

Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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