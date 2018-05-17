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17 мая, четверг, 11:58

Обзор ключевых событий недели

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

 
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