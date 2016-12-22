Обзор ключевых событий недели

22 декабря, четверг, 10:14

Город, общество, политика, экономика и социальная сфера - коротко о важных темах недели в Петербурге и области.

Работу инженерно-энергетического комплекса в отопительный период и во время предстоящих праздников обсудили на заседании городской межведомственной комиссии. Сегодня в городе работают 10 снегоплавильных и 6 снегоприёмных пунктов. Очереди, которые были в прошлом году, ликвидировали за счёт системы он-лайн-видеонаблюдения.

Александр Данилов – Директор по производству ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«В конце декабря текущего года мы планируем ввести в эксплуатацию новый стационарный снегоплавильный пункт, расположенный на Васильевском острове – это Шкиперский проток, участок 27. Суточная производительность 7 тысяч кубометров в сутки».

Средняя температура воздуха в январе будет на 2-4 градуса выше, чем в прошлом году – сообщил главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов. Правда, на следующей неделе ожидается усиление ветра, осадки и похолодание в связи с прохождением активных циклонов. Возможна угроза наводнения.

Александр Колесов – Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга

«Перспективы – 30-31 декабря прохождения ещё одного циклона: снова с усилениями ветра. Конечно, это осадки в виде снега с дождём и повышение температуры воздуха до положительных значений».

Работа многофункционального центра по предоставлению госуслуг в Ленинградской области отмечена министерством экономического развития Российской Федерации. Речь идёт о реализации проекта «МФЦ для бизнеса». Сэкономить время предпринимателям и юридическим лицам позволяет выделенная очередь и специализированное окно.

Сергей Есипов – Директор ГБУ ЛО «МФЦ»

«Именно в этом окне оказывается более 90 услуг. Мы заключили партнёрские соглашения с торгово-промышленной палатой Ленинградской области, с агентством кредитного обеспечения региона, с федеральной корпорацией поддержки развития малого бизнеса».

До конца этого года на территории Ленинградской области откроются ещё два филиала МФЦ. Сейчас в регионе работают 32 отделения. Центры «Мои документы» появятся в деревне Кудрово и посёлке Никольское.

В Петербурге во второй раз проходит городской Антинаркотический форум. Пленарные дискуссии, выступления психологов, педагогов, наркологов. Но главное – это участие в форуме молодёжи, презентация их творческих проектов: социальных роликов, спектаклей.

Михаил Коржик – Начальник сектора по обеспечению деятельности Антинаркотической комиссии в Санкт-Петербурге

«Молодёжь и волонтёры оказывают существенную поддержку всем участникам антинаркотической деятельности. Их задача – донести до населения, до своих сверстников все негативные моменты наркомании и других правонарушений».

Световое шоу на фасаде Главного штаба, фейерверк, рождественские книжные аллеи. О том, что ждёт жителей Северной столицы в новогодние праздники, рассказали на площадке медиа-центра Правительства города. Тематические ёлки будут создавать атмосферу праздника. Главное уличное гуляние начнётся на Дворцовой площади в 23 часа 31 декабря. А уже в эту субботу Петербург посетит главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

Константин Сухенко, Председатель Комитета по культуре Санкт-Петербурга

«Дед Мороз объедет хосписы, больницы, выполнит свою социальную программу. А вот потом в 5 часов вечера приедет на Дворцовую и на площади зажжёт нашу главную ёлку».

Ежегодный благотворительный праздник пройдёт завтра в Аничковом дворце. А в Ледовый дворец пригласят школьников младших классов на шоу «Бременские музыканты».

На проблемы бездомных в преддверие Нового года призывает обратить внимание благотворительная организация «Ночлежка». В интернете появился новый социальный видеоролик, где одетые в костюмы Дедов Морозов люди, не имеющие жилья, поздравляют горожан с праздником. Авторы идеи таким способом решили поддержать всех, кто по тем или иным причинам столкнулся с трудностями и показать, что в любой ситуации можно найти силы и подарить себе и другим новогоднее настроение.

Юлия Миханова, Александр Дружинин, Александр Высоких и Андрей Клемешов. Первый канал-Санкт-Петербург.