Обзор городских событий

02 февраля, четверг, 16:01

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С 1 февраля каждый гражданин Российской Федерации может бесплатно получить 1 гектар земли на Дальнем Востоке. Огромный федеральный округ составляет 36% всей территории нашей страны: республика Саха, Камчатка, Магадан, Сахалин. Петербуржцам советуют особое внимание обратить на Приморский край, из-за более благоприятного климата и близости порта.

Юрий Бугаев, Председатель общественного движения «Дальневосточный гектар»:

"Процедура оформления очень простая. Человек заходит, получает номер на сайте гос.услуг. Дальше он заходит на сайт «дальний восток.рф» и выбирает себе участок. Проблема лишь в том, что человек, который будет это делать дистанционно, он не будет знать, что это за участок и экономически выгоден ли он будет."

Участок можно зарегистрировать только один раз, поэтому на территории Дальневосточного Федерального округа сейчас работают люди, которые подсказывают, где именно находится выбранный гектар земли, чтобы избежать попадания на болото или сопку. Уже существуют проекты освоения и обработки земель на Дальнем Востоке, такие как «Кедровый дар» и «Петербургские угодья», к которым удалённо могут присоединиться и жители Северо-Западного региона.