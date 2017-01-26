Обзор городских событий

26 января, четверг, 09:55

Город и общество, экономика и социальная сфера. Мы следим за событиями в Северной столице.

Традиционно в последнюю декаду января Петербург отмечает свой второй день рождения. 27 января – день полного освобождения от фашистской блокады. В пятницу на Дворцовой площади в рамках молодежной акции «Небо над Ленинградом» точные макеты дирижаблей, которые охраняли город от прицельных бомбардировок, поднимутся в небо над Северной столицей. Перед Аничковым дворцом на Невском проспекте 39 пройдет акция «Свеча памяти». Горожане принесут сотни свечей. В череде всех мероприятий не стоит забывать главных героев этого праздника, которых, к сожалению, с каждым годом становится все меньше.

Александр Ржаненков – председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга

«Одна женщина осталась у нас в городе, которая служила в МПВО, ей сегодня 99 лет". Если говорить об участниках войны, конечно, тоже немного осталось фронтовиков – немногим более 16 тысяч человек».

В 8 часов вечера на Марсовом поле прозвучат залпы салюта из дивизионных орудий, в честь каждого воинского формирования, которые участвовали в прорыве блокады. В 9 часов вечера от стен Петропавловской крепости прогремит праздничный салют.

В эти дни во всех образовательных учреждениях нашего города и Ленинградской области проходят мероприятия, посвященные Дню полного снятия блокады. Во многих местах они обретают особый смысл. Детский сад в составе средней школы №21 на Васильевском острове работал в блокадные дни. Здесь по-прежнему воспитывают маленьких петербуржцев и передают память, которую хранят даже стены.

Светлана Михайлова – руководитель дошкольного отделения ГБОУ средняя школа №21 Василеостровского района Санкт-Петербурга имени Э.П. Шаффе

«Я думаю, что маленьким деткам надо это рассказывать, чтобы в дальнейшем по крупицам у них формировалось свое мнение, отношение к этим событиям, которые произошли, кажется далеко».

Накануне на Средненевском судостроительном заводе прошла торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны нового поколения. Новый тральщик будет иметь самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии, получит новый противоминный контур с применением новейших технологий.

Дмитрий Барсук – заместитель главнокомандующего ВМФ РФ

«Эта серия кораблей, которая закладывается на этом заводе, будет востребована всеми флотами нашей страны. Мы будем не только закладывать новые корабли, но и получать от вас как минимум 2 корабля в год для военно-морского флота».

По приказу Главного командования ВМФ России строящемуся кораблю присвоено наименование морской тральщик «Иван Антонов» в честь героя Советского союза, моряка-балтийца Ивана Петровича Антонова.

На этой неделе все ВУЗы Северной столицы отмечали Татьянин день. Официальные мероприятия, посвященные дню Российского студенчества, начались с Божественной литургии в Воскресенском Смольном соборе. В полдень представители студенчества произвели полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Завершал же праздничную программу «Зимний Покровский бал».

Мария Серёгина – координатор Покровского зимнего бала

«На бал приглашаются студенты, которые входят в ассоциацию «Покров», это 27 ВУЗов, а также те студенты, которые хотят сюда попасть. Они приходят на наши мастер-классы и получают билет. В этом году тема выбрана патриотическая «Морская слава России». Тема выбрана потому, что в этом году студенты университета имени Макарова плавали на паруснике «Мир». Это был подвиг с их стороны, потому что студенты были совсем молодые».

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Владимир Пивнев и Андрей Клемешов. Первый канал-Санкт-Петербург.