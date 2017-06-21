21 июня, среда, 14:52

То, что мы носим на ногах и то, что представлено в этих витринах имеет лишь общее название – обувь. Просто потому что одни воспринимают ее как часть гардероба, все больше отдавая предпочтение комфорту и практичности, другие – как искусство и предмет коллекционирования.

214 пар обуви и 30 эскизов Манола Бланика представлены на выставке в Главном штабе Эрмитажа. Там проходит персональная экспозиция дизайнера «Обувь как искусство". Коллекция разделена на шесть секций, рассказывающих о разных этапах творчества Бланика. Так, экспонаты в них посвящены путешествиям дизайнера, архитектурным памятникам и историческим личностям.

Татьяна Бабошина, куратор выставки, младший научный сотрудник отдела западного декоративно-прикладного искусства Государственного Эрмитажа: "Можно рассматривать обувь и в целом как форму декоративно-прикладного искусства, с одной стороны, это функциональный предмет, а с другой стороны ,как предмет искусства. Поскольку, когда мы помещаем что-то в музей мы, естественно, какие-то стороны можем рассматривать более ярко".

Отрывок из фильма

За модными, качественными ботинками вовсе не нужно ехать в Европу и оглядываться на Запад. Обувь, которую создает Леонид Куприянов находится на стыке искусства и бизнеса. Искусство в том, что классические модели мужских оксфордов, дерби или армейских дезертов в руках мастера создаются в унисон модным тенденциям. А бизнес заключается в том, что любую пару можно приобрести по вполне демократичным ценам. Леонид называет себя не дизайнером, а обувных дел мастером. И его искусство раскрывается именно в создании каждой модели.

Фетиш в моде уже давно перестал кого-то удивлять, хотя провокация до сих пор является основным его мотивом. Обычно такие вещи не носят без повода, но с небывалым рвением стараются их заполучить. А когда объектом вожделения является обувь — редкий человек устоит перед соблазном набить и без того нерезиновый шкаф тем, что «не как у всех». Вот и модельер Стас Лопаткин коллекционирует обувные творения дизайнеров, воплощенные с экстравагантными и неожиданными идеями.

Стас Лопаткин, модельер: "Если говорить именно об обуви, которая удобна в носке в Питере. Немецкие и венецианские дизайнеры создали вот такие сапоги на платформе. На таких двух подставках. Такая обувь была популярна в Венеции. Потому что город постоянно затапливало и они носили обувь на таких подставках. Носили как мужчины, так и женщины.Очень люблю яркую обувь особенно если одевая серый или черный костюм. Я предпочитаю взять вот такие красные лоферы".

По сути из всего можно сделать предметы вдохновения и всеобщего восхищения. Так, и из обычной практичной вещи, как обувь, можно создать оригинальные скульптуры, которые потом будут носить. Таким образом, мир искусства сопровождает нас в повседневной жизни, в активном её потоке.

Александр Васильев, историк моды: "Обувь носится на ногах , и она очень быстро изнашивается. И нет возможности сохранить ее так, как фарфоровую чашечку, либо как как картину на стене, либо как скульптуру в скверике".

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.