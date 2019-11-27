Общественные пространства Петербурга, которые создают сами горожане

26 ноября, вторник, 18:15

Современные общественные пространства украшают любой город, они не только делают его визуально более приятным, но и добавляют комфорта его жителям. Однако, происходит это лишь в том случае, когда при проектировании подобных территорий, учитываются мнения и пожелания самих горожан. Примеры подобного соучастного проектирования в Петербурге уже существуют.