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26 ноября, вторник, 18:15

Общественные пространства Петербурга, которые создают сами горожане

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Современные общественные пространства украшают любой город, они не только делают его визуально более приятным, но и добавляют комфорта его жителям. Однако, происходит это лишь в том случае, когда при проектировании подобных территорий, учитываются мнения и пожелания самих горожан. Примеры подобного соучастного проектирования в Петербурге уже существуют.

 
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