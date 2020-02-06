Об интеграции Петербурга и Ленинградской области. "Газпром Арена" к ЕВРО 2020 готова. Константин Хабенский и Скиллзи встретились с маленькими пациентами НИИ детской онкологии

06 февраля, четверг, 12:58

Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом. Соответствующее соглашение может быть подписано уже в этом году. Как пояснил Губернатор, речь идет об объединении экономической, социальной и транспортной систем. Ленобласть предлагает уровнять тарифы на газ и электроэнергию, и социальные льготы, а также провести транспортно-инженерную и дорожную интеграции.

Делегация УЕФА высоко оценила готовность стадиона "Газпром Арена" в Петербурге к проведению чемпионата Европы по футболу летом этого года. Эксперты посетили город с пятым, заключительным, инспекционным визитом. Напомним, что на стадионе, который является домашним для петербургского "Зенита", этим летом пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четверть финалов.

Перепись – единственный достоверный источник о численности населения России, которая нужна для планирования социальной политики государства. Это заявили на специальной пресс-конференции. Напомним, в октябре этого года в стране вновь пройдет всероссийская перепись населения. Правда, в этот раз в новом формате – цифровом. Например, каждый сможет пройти опрос на портале ГосУслуг. Можно лично прийти в МФЦ или дождаться переписчика, в этом случае бумага будет заменена на планшет.

Во Всемирный день борьбы против рака в Петербургском НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии тоже говорили о футболе. В рамках подготовки к чемпионату Евро-2020 в нескольких клиниках были открыты футбольные комнаты. Появилась такая и в этом НИИ. А в гости к маленьким пациентам приехали - талисман чемпионата Скиллзи и актер, основатель фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями, Константин Хабенский. Вместе с ребятами, которые сейчас проходят лечение в клинике, они разучили знаменитый жест Артёма Дзюбы, ответили на вопросы об истории популярного сегодня вида спорта и обменялись подарками.

В Петербурге презентовали автомобиль проекта помощи бездомным людям "Социальный патруль". Машина предназначена для транспортировки людей с ограниченными возможностями . Она оборудована выдвижным пандусом и инвалидным креслом. Цель проекта – сделать более доступной медико-социальную помощь для тех, кто не может самостоятельно передвигаться. Специалисты помогут таким бездомным добраться до врача или социальных служб.

Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург.